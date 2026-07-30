The Traitors 2 Contestants List:’द ट्रेटर्स’ का पहला सीजन हिट होने के बाद अब मेकर्स दूसरा सीजन लेकर आ रहे हैं। करण जौहर एक बार फिर होस्ट की कमान संभालेंगे। हाल ही में उन्होंने शो का पहला लुक जारी करते हुए खुलासा किया था कि ‘द ट्रेटर्स 2’ की शुरुआत 13 अगस्त से होगी, जिसमें 21 कंटेस्टेंट्स धोखे और रणनीति का खेल खेलते नजर आएंगे।

इससे पहले मेकर्स ने मल्लिका शेरावत और मुनव्वर फारूकी के नाम पहले दो कंटेस्टेंट्स के तौर पर रिवील किए थे। अब मुंबई में आयोजित एक ग्रैंड इवेंट के दौरान प्राइम वीडियो ने ‘द ट्रेटर्स 2’ के बाकी प्रतिभागियों से भी पर्दा उठा दिया है। इसके साथ ही शो में हिस्सा लेने वाले सभी 21 कंटेस्टेंट्स की आधिकारिक सूची सामने आ गई है।

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The Traitors 2 के कन्फर्म कंटेस्टेंट्स

मल्लिका शेरावत

बॉलीवुड अभिनेत्री मल्लिका शेरावत इस शो के जरिए अपना रियलिटी शो डेब्यू करने जा रही हैं। वह ‘मर्डर’ और ‘वेलकम’ जैसी फिल्मों के लिए जानी जाती हैं।

रिया चक्रवर्ती

अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती पहली बार किसी रियलिटी शो में कंटेस्टेंट के तौर पर नजर आएंगी। इससे पहले वह MTV रोडीज में गैंग लीडर की भूमिका निभा चुकी हैं।

मुनव्वर फारूकी

स्टैंड-अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी इससे पहले ‘लॉक अप’ सीजन 1 और ‘बिग बॉस 17’ जीत चुके हैं। अब वह ‘द ट्रेटर्स 2’ में अपनी किस्मत आजमाएंगे।

अभिषेक मल्हान (फुकरा इंसान)

कंटेंट क्रिएटर और रियलिटी स्टार अभिषेक मल्हान भी इस सीजन का हिस्सा होंगे।

श्वेता तिवारी

टीवी की लोकप्रिय अभिनेत्री श्वेता तिवारी कई साल बाद किसी बड़े रियलिटी शो में कंटेस्टेंट के रूप में वापसी कर रही हैं।

दलीप ताहिल

बॉलीवुड के वरिष्ठ अभिनेता दलीप ताहिल भी शो में नजर आएंगे। वह फिल्मों में अपने निगेटिव किरदारों के लिए मशहूर हैं।

क्रिस्टल डिसूजा

हाल ही में फिल्म ‘धुरंधर’ के गाने ‘शरारत’ से चर्चा में रहीं क्रिस्टल डिसूजा भी इस सीजन का हिस्सा हैं।

शालिनी पासी

‘फैब्युलस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइव्स’ से सुर्खियां बटोरने वाली सोशलाइट शालिनी पासी भी शो में नजर आएंगी।

रणवीर बरार

शेफ, अभिनेता और मास्टरशेफ इंडिया के जज रणवीर बरार भी इस बार कंटेस्टेंट बने हैं।

आदित्य कुलश्रेष्ठ (कुल्लू)

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आदित्य कुलश्रेष्ठ उर्फ कुल्लू भी शो का हिस्सा हैं।

रिदा थराना

फैशन और ब्यूटी इन्फ्लुएंसर रिदा थराना भी ‘द ट्रेटर्स 2’ में नजर आएंगी।

शाहनील गिल

भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल की बहन और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शाहनील गिल भी इस शो में हिस्सा लेंगी।

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साउंडस मौफाकिर

‘स्प्लिट्सविला’, ‘रोडीज’ और ‘खतरों के खिलाड़ी’ जैसे रियलिटी शोज का हिस्सा रह चुकीं साउंडस मौफाकिर भी इस सीजन में दिखाई देंगी।

हरमन सिंघा

रणविजय सिंघा के भाई और फिल्म ‘रॉकी और रानी की प्रेम कहानी’ में नजर आ चुके हरमन सिंघा भी शो में शामिल हैं।

तान्या पुरी

भारत की सबसे युवा प्राइवेट डिटेक्टिव मानी जाने वाली तान्या पुरी भी ‘द ट्रेटर्स 2’ का हिस्सा होंगी।

अंश चोपड़ा

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अंश चोपड़ा भी इस शो में अपनी रणनीति का दम दिखाएंगे।

करण सिंह

मेंटलिस्ट और माइंड रीडर करण सिंह भी इस सीजन में नजर आएंगे। इनके अलावा इक्का, पारुल गुलाटी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर प्रिश और साहिल सलाथिया भी इस शो का हिस्सा होंगे।

कब और कहां देखें शो?

‘द ट्रेटर्स 2’ की शूटिंग मार्च और अप्रैल में राजस्थान के जैसलमेर स्थित सूर्यगढ़ पैलेस में हुई थी। यह शो 13 अगस्त से अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगा। हर गुरुवार रात 12 बजे नया एपिसोड रिलीज किया जाएगा।

गौरतलब है कि ‘द ट्रेटर्स’ सीजन 1 की विजेता उर्फी जावेद और निकिता लूथर रही थीं। दोनों ने मिलकर 70 लाख रुपये की प्राइज मनी अपने नाम की थी।