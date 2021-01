सरकार के विरोध में अंधे नेता देश जलाने को भी तैयार – ट्रैक्टर परेड में हिंसा पर भड़के बॉलीवुड एक्टर, बोले- कुछ हो तुरंत लेते हैं BJP-RSS का नाम

गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड में हुई हिंसा पर बॉलीवुड एक्टर रणवीर शौरी भी भड़के। उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट किए जिनमें वह कहते नजर आए कि सरकार के विरोध में अंधे नेता देश भी जलाने को तैयार हो गए हैं। रणवीर ने अपने पहले पोस्ट में कहा- सबसे बड़ी ट्रैजेडी है कि इन विरोधों का समर्थन करने वाले राजनीतिक नेताओं में से कोई भी ये सब देख कर दुखी नहीं है। वह हिंसा की निंदा कर रहे हैं। सिर्फ इस सरकार को शर्मिंदा करने के लिए। ये सब देश को जलाने के लिए तैयार हैं। #शर्म #FarmersProstests

रणवीर ने अपने अगले ट्वीट में कहा- किसानों को केवल शांतिपूर्वक विरोध करने का अधिकार है, न कि बर्बरता और हिंसा करने का। यह निर्वाचित सरकार है। विधायी सुधार का अधिकार है। अगले पोस्ट में रणवीर बोले- जरा इनके पाखंड को तो देखें, गणतंत्र दिवस पर #FarmersProtests द्वारा हिंसा और दंगा केवल अतिवादियों द्वारा किया गया था। पूरे आंदोलन को दोष नहीं देते हैं, लेकिन अगर कोई दक्षिणपंथी फ्रिंज समूह, लिंचिंग या दंगे करते हैं तो वो भाजपा-आरएसएस को ही दोषी मानते हैं।

रणवीर शौरी की बात पर कई यूजर्स सहमती जताते दिखे तो कई लोग विरोध में भी उतर आए। एक यूजर ने लिखा- दोनों योगेंद्र यादव और राहुल गांधी ने इस घटना की निंदा की। वास्तव में क्या हो रहा है उससे उन्हें मतलब नहीं। एक यूजर ने कहा- क्या होम मिनिस्टरी इतनी निकम्मी है कि इस घटना को कबू न कर पाई? द लास्ट सिटीजन नाम के अकाउंट से कमेंट सामने आया- आज लालकिले पर उपद्रवियों द्वारा उस तिरंगे का अपमान हुआ है, जिसे लालकिले पर शोभित करने के लिए सदियों संघर्ष हुए एवं लाखों शहीद हुए। आज भी हो रहे हैं। इस घटना से मेरे जैसे करोड़ो देशवासी गहरी पीड़ा से गुजर रहे हैं।

What’s more tragic is none of the political leaders supporting these protests are condemning this violence. In their desperation to embarrass this govt. they are willing to burn the country to the ground. #shame #FarmersProstests https://t.co/4RTxqOsyq4

