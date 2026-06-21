पैन इंडिया स्टार यश पिछले काफी समय से अपनी फिल्म ‘टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स’ को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। दरअसल, इस मूवी की रिलीज डेट तीन बार बदल चुकी है। पहले यह फिल्म 19 मार्च को रिलीज होने वाली थी, लेकिन ‘धुरंधर 2’ से मुकाबला होते देख इसे बदल दिया गया। इसके बाद तारीख 10 अप्रैल तय की गई। फिर शूटिंग और प्रोडक्शन में देरी के कारण इसे आगे बढ़ा दिया गया।

यहां तक कि अमेरिका-इजराइल के ईरान पर हमलों के बाद मध्य पूर्व में बढ़े तनाव के चलते निर्माताओं का कहना था कि मध्य पूर्व उनके लिए एक अहम विदेशी बाजार है और वहां हालात सामान्य होने का इंतजार करना जरूरी है। इसके बाद फिल्म को 4 जून के लिए शिफ्ट किया गया। लेकिन फिर इसे टाल दिया गया। अब मेकर्स ने आखिरकार फैंस का इंतजार खत्म कर दिया है और इसकी नई रिलीज डेट से पर्दा उठा दिया है।

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कब रिलीज होगी यश की ‘टॉक्सिक’

‘टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स’ फिल्म को कन्नड़ और अंग्रेजी में शूट किया गया है, जबकि इसे हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषाओं में डब करके रिलीज किया जाएगा। वहीं, एक्टर यश ने फादर्स डे के खास मौके पर इंस्टाग्राम पर नई रिलीज डेट का ऐलान करते हुए लिखा, अपने पिता का सम्मान करें… टॉक्सिक दुनियाभर के सिनेमाघरों में 26-08-2026 से।

गीतू मोहनदास ने किया है डायरेक्ट

ऐसे में अब फाइनल हो गया है कि यश की ‘टॉक्सिक’ 26 अगस्त को थिएटर्स में रिलीज होगी। बताया जा रहा है कि इस फिल्म का बजट 800-850 करोड़ रुपये है। ‘टॉक्सिक’ को गीतू मोहनदास ने डायरेक्ट किया है। यश ‘टॉक्सिक’ के प्रोड्यूसर भी हैं। उन्होंने इस फिल्म को वेंकट के नारायण के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है।

इन फिल्मों से होगी ‘टॉक्सिक’ की टक्कर

बता दें कि अगस्त में कई बड़ी फिल्में रिलीज होने वाली है। ऐसे में बॉक्स ऑफिस पर टॉक्सिक की राह बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली है। 7 अगस्त को कार्तिक आर्यन की ‘नागजिला’, 14 अगस्त को ‘लव एंड वॉर’, सनी देओल की ‘बंटवारा’ शामिल है।

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