Toxic Movie Hindi Review: यश के फैंस का चार साल लंबा इंतजार अब खत्म होने वाला है। डायरेक्टर गीतू मोहनदास की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘टॉक्सिक’ 26 अगस्त को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज के लिए तैयार है। यह फिल्म 2022 में आई ‘KGF: चैप्टर 2’ के बाद यश की बड़े पर्दे पर वापसी है। साल की सबसे ज्यादा चर्चित भारतीय फिल्मों में शामिल ‘टॉक्सिक’ को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, ‘टॉक्सिक’ भारत में बनी सबसे महंगी फिल्मों में से एक है। फिल्म में यश के साथ कियारा आडवाणी और नयनतारा जैसे बड़े सितारे भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे।

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रिलीज से पहले ही फिल्म की टिकट बिक्री ने रफ्तार पकड़ ली है। इंडस्ट्री ट्रैकर Sacnilk के अनुसार, 25 अगस्त मंगलवार दोपहर 1 बजे तक ‘टॉक्सिक’ ने भारत में पहले दिन की एडवांस बुकिंग से 43.64 करोड़ रुपये की कमाई कर ली थी। इस आंकड़े में ब्लॉक की गई सीटों की रकम भी शामिल है।

एडवांस बुकिंग के ये आंकड़े संकेत दे रहे हैं कि रिलीज के दिन ‘टॉक्सिक’ को बॉक्स ऑफिस पर यश के फैंस का जबरदस्त सपोर्ट मिल सकता है।

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