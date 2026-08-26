रॉकिंग स्टार यश की ‘टॉक्सिक’ सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है लेकिन सोशल मीडिया पर देखकर ऐसा लग रहा है कि दर्शकों को फिल्म कुछ खास पसंद नहीं आ रही है। फिल्म को समीक्षकों की तरफ से भी कुछ खास रिव्यूज नहीं मिले हैं, जिसके बाद फिल्म से जुड़े मीम्स लगातार वायरल हो रहे हैं।

सोशल मीडिया पर दर्शकों की बात करें तो उनके मुताबिक, फिल्म ‘टॉक्सिक’ थोड़ी छोटी हो सकती थी, इसे बेवजह जरूरत से ज्यादा खींचा गया है। साथ ही कई दर्शकों ने फिल्म में दिखाए गए इंटीमेट सीन्स को भी फिजूल बताया।

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‘टॉक्सिक’ ने ओपनिंग डे पर बनाया रिकॉर्ड

करीब 4 सालों के बाद अपने पसंदीदा एक्टर यश को पर्दे पर देखने के बाद दर्शकों को एक बड़ी निराशा हासिल हुई है। जहां एक तरफ फिल्म कमाई के मामले में कई बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ती नजर आ रही है तो वहीं फिल्म देखने के बाद दर्शकों की उम्मीद भी टूट गई है।

केजीएफ 2 के बाद दर्शक यश की वापसी के लिए काफी एक्साइटेड थे लेकिन उनकी एक्साइटमेंट ‘टॉक्सिक’ ने खत्म कर दी है। सैकनिल्क के मुताबिक, एडवांस बुकिंग में करीब 85 करोड़ की कमाई करने वाली फिल्म ‘टॉक्सिक’ ने ओपनिंग डे पर अब लगभग 64 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। इसी के साथ ‘टॉक्सिक’ ने नॉन-सीक्वेल रहते आरआरआर के पहले दिन के कलेक्शन का पीछे छोड़ दिया है।

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‘टॉक्सिक’ पर बन रहे मीम्स

फिल्म में एक्टर्स के सीन्स, डायलॉग्स, एक्शन पर लगातार मीम सामने आ रहे हैं। एक्स प्लेटफॉर्म पर यश की फिल्म के कई सीन्स के कट्स भी दर्शक शेयर कर रहे हैं।

एक यूजर ने लिखा- अपनी टिकट कैंसिल कर दो, मुझे बाद में धन्यवाद बोलोगे। दूसरे यूजर ने लिखा- एक और बड़ी बेइज्जती लोड हो रही है। अरे यार, ये क्या थू। इसके लिए 4 साल इंतजार किया।

Another biggest humiliation loading for KFI 😭😭



Enrooo idhu thuuuu 😂🤣🤣😂🤣 idhun kisiyoke 4 years haaa #ToxicTheMovie pic.twitter.com/hkKFEmYZNb — taleharate (@taleharate4) August 26, 2026

एक सीन में यश और रुक्मिणी का एक्शन सीन क्लिप साझा करते हुए यूजर ने लिखा- क्या ये सच है, ये लोग क्या कर रहे हैं।

Is this real ?? 😭😭 Wtf are they doing #Toxic #YashBoss https://t.co/Tu4O4ORavH — Cinewood ⚡ (@Rakeshcinewood) August 26, 2026

भारद्वाज रंगन नाम के यूजर ने लिखा- गीतू मोहनदास की ‘टॉक्सिक’ अजीबोगरीब और महत्वाकांक्षी है, लेकिन पूरी तरह सफल नहीं होती; फिर भी इसमें दिलचस्पी बनाए रखने वाली कई बातें हैं।

#toxic text review



Geetu Mohandas’s ‘Toxic’ is eccentric, ambitious, not fully successful, but not without interest either



Yash gives a magnificent performance as a gangster named Raya. The film wants to explore the person beneath the gangster. It is about what a life of… — Baradwaj Rangan (@baradwajrangan) August 26, 2026

दरअसल, फिल्म के ज्यादातर सीन्स को स्लो मोशन में दिखाया गया है, जिस पर दर्शक काफी इरिटेट नजर आ रहे हैं।

‘टॉक्सिक’ को मिल रहे खराब रिव्यूज

फिल्म ‘टॉक्सिक’ में यश के अलावा कियारा आडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरैशी, रुक्मिणी वसंत, तारा सुतारिया मौजूद हैं। फिल्म में यश ने राया नाम के गैंगस्टर का किरदार निभाया है। फिल्म में भरपूर एक्शन, रोमांस, इंटीमेट सीन डाले गए हैं, जिसे देखने के बाद फैंस के रिएक्शन मिले जुले हैं।

फिल्म समीक्षकों की बात करें तो इंडियन एक्सप्रेस ने फिल्म को सिर्फ 1.5 स्टार दिए, हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से भी फिल्म को 1 स्टार मिला। इसके अलावा सोशल मीडिया क्रिटिक्स की तरफ से भी फिल्म को अच्छे रिव्यूज नहीं मिले हैं।