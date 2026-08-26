Toxic Box Office: यश की मच अवेटेड फिल्म ‘टॉक्सिक’ फाइनली सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। करीब 4 साल बाद यश ने पर्दे पर वापसी की है और इसी के साथ दर्शकों का इंतजार खत्म हो गया है। रिलीज के साथ ही ‘टॉक्सिक’ कई बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए है।
एडवांस बुकिंग में रिकॉर्ड तोड़ने के बाद फिल्म ने ओपनिंग डे पर भी अच्छे नंबरों के साथ शुरूआत की है। फिल्म पहले ही दिन 100 करोड़ रुपये से ऊपर का कलेक्शन करती दिख रही है।
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ओपनिंग डे पर ‘टॉक्सिक’ का कलेक्शन
सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ‘टॉक्सिक’ ने अब तक 12779 शोज से 48.53 करोड़ रुपये की नेट कमाई कर ली है। वहीं, भारत में फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 57.27 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। हालांकि, ये आंकड़े अभी अपडेट हो रहे हैं और पहले दिन का फाइनल कलेक्शन आना बाकी है।
दिन के आखिर तक सटीक रुझान सामने आ जाएंगे लेकिन हर घंटे इसका कलेक्शन तेजी से बढ़ रहा है। फिल्म ने एडवांस बुकिंग में करीब 85 करोड़ रुपये की कमाई कर ली थी, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। इसे मिलाकर ही ओपनिंग डे पर ‘टॉक्सिक’ ने नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है।
हिंदी डब में जनकर पसंद आ रही ‘टॉक्सिक’
फिल्म को ओरिजनली कन्नड़ भाषा में बनाया गया था लेकिन फिल्म को हिंदी भाषा में डब किया गया था। ‘टॉक्सिक’ का हिंदी वर्जन काफी पसंद किया जा रहा है। रिलीज डे पर हिंदी भाषा में 39 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी के साथ फिल्म ने 24.27 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है और ये गिनती लगातार बढ़ रही है। दूसरे नंबर पर कन्नड़ भाषा,फिर तेलुगु, तमिल और मलयालम हैं। इन सभी को मिलाकर भारत में फिल्म ने 48.53 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कर लिया है।
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ओपनिंग डे पर देश में 100 करोड़ से ऊपर कमाने वाली फिल्में
अब तक अपने ओपनिंग डे पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में RRR को छोड़कर सभी फिल्में सीक्वेल थीं, ‘टॉक्सिक’ दूसरी फिल्म बन गई है जो पहले दिन 100 करोड़ से ऊपर की कमाई कर चुकी है और ये सीक्वेल नहीं है।
इस लिस्ट में पहले नंबर पर पुष्पा 2 (164 करोड़), आरआरआर (133 करोड़), बाहुबली 2 (121 करोड़), केजीएफ 2(116 करोड़) और धुरंधर 2(103 करोड़) शामिल हैं। इस लिस्ट में यश की फिल्म ‘टॉक्सिक’ ने अपनी जगह बना ली है।
‘टॉक्सिक’ पर दर्शकों की राय
गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी फिल्म ‘टॉक्सिक’ को दर्शकों की तरफ से मिले जुले रिएक्शन मिल रहे हैं। एक्स पर फिल्म को लेकर दर्शक के रिस्पॉन्स सामने आ रहे हैं।
कुछ लोगों को यश को चार साल बाद स्क्रीन पर देख खुशी हो रही है तो वहीं कुछ लोग फिल्म की कहानी से नाखुश भी हैं। कई दर्शकों को फिल्म की कहानी थोड़ी लंबी लगी तो वहीं कई यूजर्स ने कहा कि उन्होंने ये फिल्म सिर्फ यश के लिए देखी।