26 अगस्त 2026 को यश की मच अवेटेड फिल्म ‘टॉक्सिक‘ रिलीज हुई। रिलीज के बाद भले ही फिल्म ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए लेकिन दर्शकों की उम्मीदों पर यश खरे नहीं उतर पाए। यश की एक्टिंग, क्राफ्ट, कमाल का स्क्रीन प्रैजेंस दर्शकों को पसंद आया लेकिन 3 घंटे 14 मिनट सिर्फ यश के लिए सिनेमाघर में बैठना दर्शकों के लिए मुश्किल हो गया।

यश के अलावा फिल्म के विलेन की भी जमकर तारीफ हुई। ‘टॉक्सिक’ में एक नहीं ब्लकि 3 विलेन हैं और कहा जा सकता है कि वह यश को कड़ी टक्कर देते दिखाई दिए लेकिन फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर समेत फिल्म समीक्षकों की राय अलग ही है।

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‘टॉक्सिक’ में कहां रह गई मेकर्स से कमी

फिल्म में प्यार, जंग, बदला, एक्शन सब कुछ शामिल किया गया लेकिन फिर भी दर्शकों को कहानी में दम नहीं दिखाई दिया। अब वो समय जा चुका है जब एक्टर्स के बल पर फिल्मों को पसंद किया जाता था। अब दर्शकों के लिए कहानी ज्यादा जरूरी है। फिल्म 3 घंटे 14 मिनट की है, दर्शकों के हिसाब से वो थोड़ी छोटी हो सकती थी।

अगर फिल्म को इतना लंबा बनाया जा रहा है तो मेकर्स की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हर फ्रेम और हर सीन को इतना दमदार दिखाया जाए कि दर्शक उससे कनेक्ट करके अपना इंट्रस्ट लूज ना करें। दर्शकों ने कहानी के लिए खासतौर पर नाराजगी जताई।

समीक्षकों की ‘टॉक्सिक’ पर राय

फिल्म समीक्षकों ने ‘टॉक्सिक’ को कुछ खास रैकिंग नहीं दी। मुश्किल से फिल्म 2 स्टार्स की रैकिंग हासिल कर पाई। फिल्म समीक्षक शुब्रा गुप्ता ने फिल्म को 1.5 स्टार दिया जबकि हिंदुस्तान टाइम्स ने फिल्म को सिर्फ 1 स्टार ही दिया। हालांकि फिल्म में यश और सभी किरदारों के काम की तारीफ हुई।

फिल्म ‘टॉक्सिक’ की कहानी

फिल्म ‘टॉक्सिक’ की कहानी राया (यश) और उसकी बहन गंगा (नयनतारा) के आगे-पीछे घूमती है। जो अपने माता पिता की मौत का बदला लेने के लिए गैंगस्टर वर्ल्ड में एंट्री करते हैं। कहानी में मोड़ आते हैं उस गैंगस्टर राया को नादिया (कियारा) से प्यार हो जाता है लेकिन दोनों का रिश्ता अलग मोड़ ले लेता है जब राया की शादी रेबेका (तारा सुतारिया) से तय हो जाती है।

‘टॉक्सिक’ के विलेन्स ने किया कमाल

कहते हैं अगर फिल्म का नकारात्मक किरदार दमदार ना हो तो उसका असर हीरो के रोल पर भी दिखाई देता है। ऐसा ही इस फिल्म में ध्यान रखा गया। ‘टॉक्सिक’ के नकारात्मक रोल को इतना शानदार रखा गया कि यश का किरदार अपने आप में ही निखर कर सामने आया।

फिल्म ‘टॉक्सिक’ में मेन विलेन बालाजी मनोहर खलनायक हैं जो भीरा के किरदार में दिखाई देते हैं, उनके अलावा हुमा कुरैशी, अक्षय ओबेरॉय भी बतौर विलेन नजर आते हैं। यश के कमाल काम के अलावा ‘टॉक्सिक’ के विलेन की चर्चा भी हर तरफ है।

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यश का डबल रोल- राया और रुमी

इतनी शानदार कास्टिंग के अलावा फिल्म में यश ने डबल रोल प्ले किया है-राया और रुमी। राया एक खूंखार गैगस्टर है जो गोवा के अंडरवर्ल्ड पर हुकूमत करता है, उम्रदराज है लेकिन बेहद खतरनाक भी। रुमी उसका बेटा जो बचपन में अपने पिता राया से दूर हो गया था। वह बदले की आग में अपने पिता के खिलाफ ही एक खड़ा होता है। मानना पड़ेगा की यश ने इन दोनों ही किरदारों को बखूबी निभाया।

फिल्म ने पहले दिन करोड़ों की कमाई कर ली है और कई फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए लेकिन कहानी के मामले में फिल्म पीछे रह गई।