रॉकिंग स्टार यश की मच अवेटेड फिल्म ‘टॉक्सिक’ ने रिलीज से पहले अपनी सबसे बड़ी जंग को जीत लिया था। हैरानी की बात ये है कि फिल्म में कई इंटीमेट सीन्स और बदले की जंग में दिखाई गई हिंसा के रहते भी ‘टॉक्सिक’ को बिना किसी कट के पास किया गया है। सीबीएफसी ने फिल्म में बस दो छोटे बदलाव किए हैं लेकिन फिल्म का कोई पार्ट कट नहीं किया है।

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‘टॉक्सिक’ में दिखाई गई हिंसा और आपत्तिजनक सीन्स की तुलना ‘धुरंधर’ और ‘एनिमल’ जैसी फिल्मों से हो रही थी, लेकिन उन पर सेंसर बोर्ड ने आपत्ति जताई थी और भरभर कर सीन्स कट करवाए थे। सेंसर बोर्ड से मिली ये हरी झंडी हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है।

‘टॉक्सिक’ में सेंसर बोर्ड ने क्या बदलाव कराए

सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने पिछले हफ्ते फिल्म ‘टॉक्सिक’ को क्लीन चिट दी और उस सर्टिफिकेट के मुताबिक, सेंसर बोर्ड ने मेकर्स से सिर्फ कन्नड़ भाषा के दो शब्दों को म्यूट करने और रिप्लेस करने की मांग की है और वहीं बदलाव अंग्रेजी भाषा में भी करने को कहा है।

साथ ही जरूरी एंटी-स्मोकिंग और एंटी-ड्रिंकिंग चेतावनियां भी जोड़ने की सलाह दी है। इन बदलावों से परे फिल्म में कोई कट नहीं लगाया गया है। ‘A’ सर्टिफिकेट के साथ फिल्म को सेंसर बोर्ड से मंजूरी मिली यानी कि फिल्म सिर्फ एडल्ट दर्शकों के लिए होगी।

‘टॉक्सिक’ की तुलना लगातार रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर 2’ और रणबीर कपूर की फिल्म ‘एनिमल’ से की जा रही थी। इन दोनों ही फिल्मों काफी हिंसक बताया गया था और सेंसर बोर्ड की तरफ से इन दोनों फिल्मों पर काफी कट्स भी लगाए गए थे।

फिल्म ‘धुरंधर 2’

रणवीर सिंह और आदित्य धर की फिल्म ‘धुंरधर 2’ इसी साल मार्च में रिलीज हुई थी। फिल्म पर सेंसर बोर्ड ने कुल 21 कट्स लगाए थे। फिल्म को ‘ए’ सर्टिफिकेट के साथ रिलीज किया गया था। खून-खराबे और ज्यादा हिंसा सीन्स की लंबाई को कम किया गया था। आपत्तिजनक शब्दों और गालियों को म्यूट या बदला गया था। इसके साथ ही राजनीति से जुड़े कुछ संवादों में भी जरूरी बदलाव किए गए थे।

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फिल्म ‘एनिमल’

साल 2023 में आई फिल्म ‘एनिमल’ में भी सेंसर बोर्ड ने रणबीर कपूर और रश्मिका मंदाना के बीच फिल्माए गए कुछ इंटीमेट सीन्स को हटाया गया था। फिल्म में कुल 5 बड़े कट लगाए गए थे। जिसमें कुछ शब्दों को बदलना, क्लोज शॉट्स को हटाना और आपत्तिजनक संवादों में बदलाव शामिल था।

फिल्म ‘टॉक्सिक’

‘टॉक्सिक’ एक डार्क, रिवेंज और शानदार एक्शन ड्रामा फिल्म हैं जिसका टीजर ही इस लाइन से शुरू हुआ था कि ये बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है। फिल्म के ट्रेलर से लेकर रिलीज हुए गानों में यश के कई आपत्तिजनक सीन्स हैं जो सोशल मीडिया पर चर्चा का हिस्सा बन गए थे।

बावजूद इसके सेंसर बोर्ड ने फिल्म पर कोई कट नहीं लगाया। फिल्म में उनके साथ कियारा आडवाणी, नयनतारा, रुक्मिणी वसंत, तारा सुतारिया और हुमा कुरैशी नजर आएंगे। फिल्म 26 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।