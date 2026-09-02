Toxic Collection: गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी फिल्म ‘टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स’ 26 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। यश की इस मूवी को लेकर दर्शकों के बीच काफी बज था और इसी बज के कारण फिल्म ने ओपनिंग डे पर ही 100 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया था। हालांकि, मूवी देखने के बाद दर्शकों और क्रिटिक्स से इसे खराब रिव्यू मिले और फिर लगातार इसके कलेक्शन में गिरावट देखने को मिली।

अब यश, कियारा आडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया और रुक्मिणी वसंत स्टारर इस फिल्म के मंगलवार का कलेक्शन सामने आ गया है। 7वें दिन फिल्म ने सोमवार के मुकाबले 2.6% ज्यादा कमाई की। ‘टॉक्सिक’ ने बीते दिन 12,894 शो में 7.85 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया।

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इससे अब तक टोटल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 274.25 करोड़ और नेट कलेक्शन 229.60 करोड़ हो गया है। वहीं, विदेशों में फिल्म ने 7वें दिन 1.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया, जिससे इसकी अब तक की कुल विदेशी कमाई 40.75 करोड़ रुपये हो गई और दुनियाभर में कुल कमाई 315 करोड़ रुपये हो गई है।

ट्रेड ट्रैकर सैकनिल्क के अनुसार, सातवें दिन हिंदी सिनेमा में ‘टॉक्सिक’ की कुल थिएटर ऑक्यूपेंसी 23.54% रही, जिसमें सुबह के शो में 14.15%, दोपहर के शो में 22.38%, शाम के शो में 22.92% और रात के शो में 34.69% ऑक्यूपेंसी शामिल है। कन्नड़ सिनेमा में फिल्म की कुल ऑक्यूपेंसी 27.50% रही, जिसमें सुबह के शो में 19.92%, दोपहर के शो में 31.23%, शाम के शो में 24.23% और रात के शो में 29.46% ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई।

‘मिर्जापुर द मूवी’ से होगी टक्कर

अब यश की फिल्म को हिंदी बेल्ट पर अली फजल स्टारर ‘मिर्जापुर द मूवी’ से टक्कर मिलने वाली है। दरअसल, ‘मिर्जापुर द मूवी’ 4 सितंबर को थिएटर में रिलीज होने वाली है, जिसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि ‘टॉक्सिक’ के कलेक्शन में और गिरावट देखने को मिल सकती है।

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