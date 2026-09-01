Toxic Box Office Collection Day 6: यश की फिल्म ‘टॉक्सिक’ ने अपने ओपनिंग डे पर ही 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली थी, लेकिन दूसरे दिन इसकी कमाई में भारी गिरावट आई और हर गुजरते दिन के साथ यह गिरावट और भी तेज होती गई। अब छठे दिन सोमवार को गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी फिल्म ने भारत में 13,400 शो से 7.45 करोड़ रुपये कमाए।

इसके साथ ही यश की फिल्म का कुल ग्रॉस कलेक्शन 264.80 करोड़ रुपये हो गया, जबकि इसका नेट कलेक्शन 221.55 करोड़ रुपये रहा। वहीं, विदेशों में फिल्म ने छठे दिन 2 करोड़ कमाए, जिससे उसका कुल ओवरसीज ग्रॉस कलेक्शन 39.25 करोड़ रुपये हो गया और इसके साथ ही दुनिया भर में कुल ग्रॉस कलेक्शन 304.05 करोड़ रुपये हो गया है।

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फिल्म इंडस्ट्री ट्रैकर सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ‘टॉक्सिक’ की कुल ऑक्यूपेंसी 16% रही। हिंदी वर्जन ने सबसे ज्यादा कमाई की, जिसने 9,573 शो से 4.40 करोड़ रुपये कमाए। वहीं, कन्नड़ संस्करण ने 2 करोड़ रुपये का योगदान दिया। तमिल और तेलुगु में, यश अभिनीत इस फिल्म ने क्रमशः 30 लाख रुपये और 68 लाख रुपये कमाए।

खबरों के मुताबिक, ‘टॉक्सिक’ फिल्म 500 करोड़ से लेकर 1000 करोड़ रुपये के बजट में बनी है, लेकिन इसके दैनिक कलेक्शन और उसमें हो रही भारी गिरावट फिल्म निर्माताओं के लिए चिंता का विषय बन गई है, खासकर इसलिए क्योंकि फिल्म उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई है। सिर्फ इतना ही नहीं, फिल्म ‘टॉक्सिक’ से दर्शकों की निराशा ने यश की स्टार के रूप में पहचान को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है।

तमिल इंडस्ट्री का मिल रहा है सपोर्ट

आलोचनाओं के बावजूद यश को कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से भरपूर समर्थन भी मिला है। अभिनेत्री सुमालथा, किच्चा सुदीप, ऋषभ शेट्टी समेत कई स्टार्स ने ‘टॉक्सिक’ को लेकर अपना रिएक्शन दिया और यश की तारीफ की। इनके अलावा फिल्म निर्माता हेमंत एम राव, जिन्होंने 2023 की हिट फिल्म सप्त सागरदाचे एलो में रुक्मिणी वसंत का निर्देशन किया था, उन्होंने भी सोशल मीडिया पर यश की फिल्म टॉक्सिक की प्रशंसा की है।

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