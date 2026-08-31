Toxic Box Office Collection Day 5: अभिनेता यश की फिल्म ‘टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स’ 26 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। इस मूवी को क्रिटिक्स और दर्शकों से ज्यादातर नेगेटिव रिव्यूज मिले। हालांकि, इसके बावजूद भी गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी ‘टॉक्सिक’ ने पहले दिन ही 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। फिर लगातार इसके कलेक्शन में गिरावट देखने को मिली, जो रविवार तक जारी रही।

अब यश की फिल्म का पांच दिनों का कलेक्शन सामने आ गया है। ट्रेड ट्रैकर सैकनिल्क के अनुसार, ‘टॉक्सिक’ ने पांचवें दिन यानी रविवार को भारत में 16,241 सिनेमाघरों में 23 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया। यह शनिवार के 25.15 करोड़ रुपये के नेट कलेक्शन के मुताबिक इसमें 8.5% की गिरावट देखने को मिली।

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200 करोड़ के पार ‘टॉक्सिक’

फिल्म ने भारत में पांच दिनों में कुल 214.10 करोड़ रुपये की नेट कमाई की है, जबकि इसका ग्रॉस कलेक्शन 255.95 करोड़ रुपये हो गया है। वहीं, विदेशों में फिल्म ने पांचवें दिन 2 करोड़ रुपये कमाए, जिससे वहां कुल ग्रॉस कलेक्शन 29.25 करोड़ रुपये हो गया। इस तरह दुनिया भर में कुल ग्रॉस कलेक्शन 285.20 करोड़ रुपये हो गया है। फिल्म ‘टॉक्सिक’ के कन्नड़ संस्करण ने पांचवें दिन 52.09% की कुल ऑक्यूपेंसी दर्ज की। वहीं, फिल्म के हिंदी संस्करण ने 29.58% की कुल ऑक्यूपेंसी दर्ज की।

‘टॉक्सिक’ ने तोडा इन फिल्मों का रिकॉर्ड

सैकनिल्क के मुताबिक ‘टॉक्सिक’ ने सूर्या की ‘करुप्पु’ (198.18 करोड़) और थलापति विजय की ‘जन नायकन’ (198.22 करोड़) के लाइफटाइम इंडिया नेट कलेक्शन के आंकड़े को पीछे छोड़ दिया है।

यश की फिल्म को मिल रहा है सपोर्ट

मिली-जुली समीक्षाओं और कमाई में गिरावट के बावजूद यश की फिल्म को कन्नड़ फिल्म उद्योग से समर्थन मिल रहा है। फिल्म निर्माता अनुप भंडारी ने इसके बारे में बात करते हुए कहा, “पिछले कुछ सालों में देश भर की कई बड़ी फिल्मों को देखने के बाद, जिनमें से कई ने सुरक्षित राह अपनाई- कुछ सफल रहीं, कुछ नहीं, लेकिन बहुत कम ही दिल को छू पाईं। ऐसे में किसी बड़े सितारे को खुलकर कुछ हटकर करने की कोशिश करते देखना वाकई उत्साहजनक है।

फिल्म की कला सराहनीय है। फिल्म में कुछ बेहद खूबसूरती से फिल्माए गए दृश्य हैं। फिल्म निर्माण में महत्वाकांक्षा साफ दिखती है और मेरे लिए यही बात ‘टॉक्सिक’ को एक दिलचस्प और सार्थक प्रयास बनाती है।” इसके अलावा ऋषभ शेट्टी, सुदीप किच्चा ने भी यश की मूवी को सपोर्ट किया था।

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