Toxic Box Office Collection: गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी यश स्टारर फिल्म ‘टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स’ ओणम के खास मौके पर 26 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म को क्रिटिक्स और दर्शकों से कुछ खास रिव्यू नहीं मिले। इसके बावजूद मूवी ने रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग की और पहले दिन ही घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। हालांकि, इसके बाद से लगातार ‘टॉक्सिक’ के कलेक्शन में गिरावट देखी जा रही है।

ट्रेड ट्रैकर सैकनिल्क के अनुसार, ‘टॉक्सिक’ ने शनिवार को भारत में 17,612 शो में 24.50 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया। चौथे दिन की कमाई के साथ, फिल्म का कुल भारतीय ग्रॉस कलेक्शन 227.50 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, जबकि इसका नेट कलेक्शन 190.45 करोड़ रुपये हो गया है। अब माना जा रहा है कि रविवार को यह मूवी 200 करोड़ का आंकड़ा पूरा कर सकती है।

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‘टॉक्सिक’ ने वर्ल्डवाइड कमाए 250 करोड़

विदेशों में ‘टॉक्सिक’ ने चौथे दिन 4 करोड़ रुपये कमाए, जिससे विदेश में कुल ग्रॉस कलेक्शन 27.25 करोड़ रुपये हो गया है। इससे दुनिया भर में कुल ग्रॉस कलेक्शन 254.75 करोड़ रुपये हो गया है। फिल्म ‘टॉक्सिक’ के कन्नड़ वर्जन ने चौथे दिन 47.23% की कुल ऑक्यूपेंसी दर्ज की। वहीं, फिल्म के हिंदी संस्करण ने 26.19% की कुल ऑक्यूपेंसी दर्ज की।

ऋषभ शेट्टी ने किया ‘टॉक्सिक’ का समर्थन

‘कांतारा’ के निर्देशक ऋषभ शेट्टी ने फिल्म ‘टॉक्सिक’ का समर्थन किया। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने यश के अभिनय और फिल्म के उनके प्रयास की प्रशंसा की। ऋषभ ने लिखा, “एक कलाकार के तौर पर, जब आप कोई किरदार निभाते हैं, तो आप उसे पूरे दिल से जीवंत करने की कोशिश करते हैं। यहां मैं सचमुच उस भरोसे से प्रभावित हूं, जिसके साथ एक ताकतवर इंसान के संघर्ष को दिखाया गया है।

हो सकता है कि कहानी और मुख्य किरदार उस आम रास्ते पर न हों जिस पर ज्यादातर फिल्में चलती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह रास्ता गलत है। किसी कहानी को कहने में जो मेहनत लगती है और दिमाग में एक विचार से लेकर स्क्रीन पर फिल्म बनने तक का जो सफर होता है, वह बहुत बड़ा होता है।”

यश की तारीफ करते हुए ऋषभ ने आगे कहा, “जिस तरह से आपने खुद को एक ऐसे किरदार और दुनिया के लिए समर्पित किया है, जिसमें एक जबरदस्त परफॉर्मेंस की जरूरत थी, उसके लिए आपको सलाम। मैं हर सीन में इसे साफ तौर पर महसूस कर सकता था। दर्शकों को यह अनुभव कराना आसान नहीं है कि कैसे पछतावा बढ़ता है और जिंदगी में जहर घोलता है। सर, इस साहसी प्रयोग की कोशिश करने के लिए मैं आपके साथ हूं।”

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