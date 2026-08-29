Toxic Box Office Collection: यश की फिल्म ‘टॉक्सिक’ का रिलीज के तीसरे ही दिन हाल बुरा नजर आ रहा है। फिल्म की कलेक्शन में दूसरे दिन के मुकाबले करीब 27 प्रतिशत की गिरावट देखी गई। फिल्म ने मुश्किल से 27 करोड़ रुपये का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया।

फिल्म का बजट करीब 700 करोड़ रुपये बताया जा रहा था लेकिन ‘टॉक्सिक’ का कलेक्शन देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि फिल्म के लिए अपना बजट पार करना भी मुश्किल हो सकता है।

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यश और कियारा आडवाणी स्टारर ‘टॉक्सिक’ 26 अगस्त को रिलीज हुई थी। फिल्म ने पहले दिन अच्छे नंबरों के साथ बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग की थी। देखते ही देखते फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर रिव्यूज सामने आने लगे जिसके बाद दर्शकों में फिल्म को लेकर उत्साह खत्म हो गया।

यश की फिल्म ‘टॉक्सिक’ ने तीसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर 27.20 करोड़ रुपये की नेट कमाई की है। फिल्म ने तीसरे दिन देशभर में 19,390 शोज के जरिए यह कलेक्शन दर्ज किया। इसके साथ ही भारत में फिल्म का कुल ग्रॉस कलेक्शन 198.10 करोड़ रुपये और नेट कलेक्शन 165.95 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

वहीं, ओवरसीज मार्केट में ‘टॉक्सिक’ ने तीसरे दिन 3.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। इसके साथ फिल्म की विदेशों में कुल ग्रॉस कमाई 23.25 करोड़ रुपये हो गई है। भारत और विदेशों की कमाई को मिलाकर फिल्म का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन अब 221.35 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है।

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दूसरे दिन के मुकाबले तीसरे दिन फिल्म के कलेक्शन में 27.8 प्रतिशत की गिरावट देखी गई। दूसरे दिन फिल्म ने 37.65 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था लेकिन तीसरे दिन ‘टॉक्सिक’ का कलेक्शन सिर्फ 27.20 करोड़ रुपये में ही सिमट कर रह गया।

‘केजीएफ 2’ के बाद यश को उनके फैंस ने ‘टॉक्सिक’ में देखा लेकिन फिल्म से उन्हें काफी निराशा मिली है। रिलीज के बाद से फिल्म ‘टॉक्सिक’ को लेकर काफी खराब रिव्यूज देखने मिल रहे हैं। दूसरे दिन का कलेक्शन देखने के बाद ये साफ है कि दर्शकों में फिल्म को लेकर रूचि कम होती नजर आ रही है।