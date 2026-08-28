Toxic Box Office: पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर कोहराम मचाने वाली फिल्म ‘टॉक्सिक’ का दूसरे दिन खराब प्रदर्शन रहा। यश की फिल्म के कलेक्शन में सीधा 60 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट देखी गई।

कियारा आडवाणी स्टारर फिल्म ‘टॉक्सिक’ ने पहले ही दिन 101.10 करोड़ रुपये की कमाई करते हुए कई बड़ी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिया था लेकिन दूसरे फिल्म ने सिर्फ करीब 37 करोड़ रुपये की कमाई की है। चलिए बताते है फिल्म का दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

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‘टॉक्सिक’ का दूसरे दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म ‘टॉक्सिक’ ने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन के मुकाबले दूसरे दिन कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया है। फिल्म ने दूसरे दिन पर 22,629 शोज के जरिए 37.65 करोड़ रुपये की नेट कमाई की। इसके साथ ही भारत में फिल्म का अब तक का कुल ग्रॉस कलेक्शन 165.85 करोड़ रुपये और कुल नेट कलेक्शन 138.75 करोड़ रुपये हो गया है।

विदेशों में भी देखी गई गिरावट

वहीं, विदेशी बाजारों में भी फिल्म की कमाई में गिरावट देखी गई है। दूसरे दिन ओवरसीज मार्केट से 8 करोड़ रुपये का कलेक्शन हुआ, जिसके बाद फिल्म की कुल ओवरसीज ग्रॉस कमाई 24.25 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। भारत और विदेशी बाजारों से हुई कमाई को मिलाकर ‘टॉक्सिक’ का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन अब 190.10 करोड़ रुपये हो चुका है।

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‘टॉक्सिक’ की कहानी नहीं आई दर्शकों को पसंद

केजीएफ 2 के बाद यश को उनके फैंस ने अब बड़े पर्दे पर देखा था लेकिन फिल्म से उन्हें काफी निराशा मिली है। रिलीज के बाद से फिल्म ‘टॉक्सिक’ को लेकर काफी खराब रिव्यूज देखने मिल रहे हैं। दूसरे दिन का कलेक्शन देखने के बाद ये साफ है कि दर्शकों में फिल्म को लेकर रूचि कम होती नजर आ रही है।

फिल्म समीक्षकों ने ‘टॉक्सिक’ को कुछ खास रैकिंग नहीं दी। मुश्किल से फिल्म 2 स्टार्स की रैकिंग हासिल कर पाई। फिल्म समीक्षक शुब्रा गुप्ता ने फिल्म को 1.5 स्टार दिया जबकि हिंदुस्तान टाइम्स ने फिल्म को सिर्फ 1 स्टार ही दिया। हालांकि फिल्म में यश और सभी किरदारों के काम की तारीफ हुई।

सिनेमाघरों में नहीं पहुंच रहे दर्शक

हिंदी भाषा में पहले दिन फिल्म के लिए सिनेमाघरों में 56 प्रतिशत की ऑक्यूपेंसी देखी गई थी जबकि दूसरे दिन सिर्फ 26 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी पाई गई। यानी कि दर्शकों की संख्या सीधा 50 प्रतिशत से भी कम हो गई।