Yash Movie Toxic Collection: कन्नड़ सिनेमा के रॉकिंग स्टार यश की मोस्ट अवेटेड एक्शन-थ्रिलर फिल्म ‘टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स’ 26 अगस्त को ओणम के खास मौके पर थिएटर्स में रिलीज हो गई है। फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त बज था, लेकिन फिल्म को रिव्यू उतने अच्छे नहीं मिले और अब इसका ओपनिंग डे कलेक्शन भी आ गया है।

इंडस्ट्री ट्रैकर सैकनिल्क के अनुसार, ‘टॉक्सिक’ ने पहले ही दिन 100 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन करते हुए अपना खाता खोला है। हालांकि, बंपर ओपनिंग के बाद भी यह फिल्म ‘केजीएफ 2’ का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई।

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ओपनिंग डे पर 100 करोड़ के क्लब में शामिल हुई ‘टॉक्सिक’

गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी फिल्म ‘टॉक्सिक’ ने पहले दिन 24,579 शो में 101.10 करोड़ रुपये की नेट कमाई की। वहीं, भारत में इसका कुल ग्रॉस कलेक्शन 120.75 करोड़ रुपये हो गया है। फिल्म के वर्ल्डवाइड कमाई की बात करें, तो विदेशों में फिल्म ने कुल 20.00 करोड़ रुपये की ग्रॉस कमाई की है, जिससे इसका दुनिया भर में कुल ग्रॉस कलेक्शन 140.75 करोड़ रुपये हो गया है।

छह भाषाओं में रिलीज हुई ‘टॉक्सिक’

यश की फिल्म ‘टॉक्सिक’ को इंग्लिश और कन्नड़ भाषा में बनाया गया। वहीं, हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम में इसे डब किया गया था। अगर भाषाओं के अनुसार, इसके बिजनेस की बात करें, तो इसने सबसे ज्यादा हिंदी वर्जन में 55 करोड़ रुपये कमाए। इसके बाद कन्नड़ वर्जन ने 23.30 करोड़ रुपये और तेलुगु वर्जन ने 16 करोड़ रुपये कमाए। तमिल और वर्जन ने 5.5 करोड़ रुपये और मलयालम ने 1.3 करोड़ रुपये की कमाई की, जिससे फिल्म की भारत में कुल नेट कमाई 101.1 करोड़ रुपये हो गई।

‘टॉक्सिक’ नहीं तोड़ पाई ‘केजीएफ 2’ का रिकॉर्ड

ओपनिंग डे पर शानदार कलेक्शन करने के बाद भी यश की ‘टॉक्सिक’ उन्हीं की दूसरी फिल्म ‘केजीएफ 2’ का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई। बता दें कि ‘केजीएफ 2’ ने पहले दिन भारत में 116 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया था।

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