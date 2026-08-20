Toxic Advance Booking: साउथ सुपरस्टार यश अपनी आगामी फिल्म ‘टॉक्सिक’ के साथ एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस पर राज करने के लिए तैयार हैं। इस बात का अंदाजा आप फिल्म की प्री बुकिंग सेल से लगा सकते हैं।

गीतू मोहनदास ने निर्देशन में बनी फिल्म ‘टॉक्सिक’ 26 अगस्त को रिलीज होने वाली है और इसका बज भारत से ज्यादा अमेरिका में देखा जा रहा है। ‘टॉक्सिक’ ने अपने रिलीज से करीब 6 दिन पहले ही अमेरिका में अच्छी खासी कमाई कर ली है।

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फिल्म ‘टॉक्सिक’ की दमदार कास्ट

इस फिल्म में यश एक्टर के साथ को-प्रोड्यूसर भी हैं और उन्होंने ‘टॉक्सिक’ को पैन इंडिया रिलीज करने के साथ-साथ विदेशों में भी शानदार तरीके से पेश करने का फैसला लिया था। फिल्म में उनके साथ कियारा आडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया और रुक्मिणी वसंत भी दिखाई देंगे। फिल्म के टीजर से लेकर ट्रेलर ने फैंस के बीच एक बज बना दिया है।

‘टॉक्सिक’ की अमेरिका में एडवांस बुकिंग

यश की फिल्म के लिए भारत के ट्रेड एनालिस्ट तो काफी अच्छी कमाई की उम्मीद जता ही रहे हैं लेकिन अमेरिका की एक ट्रेड वैबसाइट के आंकड़ें चौंका देने वाले हैं। अमेरिका की वेंकी बॉक्स ऑफिस की रिपोर्ट के मुताबिक, USA में ‘टॉक्सिक’ की एडवांस बुकिंग में आधिकारिक तौर पर 1,20,000 डॉलर की कमाई कर ली है।

रिलीज से पहले कर ली करोड़ों की कमाई

फिल्म ने 204 लोकेशन्स और 589 शोज में 1,21,258 डॉलर यानी करीब 1.16 करोड़ रुपये की कमाई की है। अभी तक ‘टॉक्सिक’ की 5550 से ज्यादा टिकट बिक चुकी हैं और हर दिन 10,000 डॉलर की बुकिंग आराम से हे रही है। यही सिलसिला अगर रिलीज डेट तक चलता रहा तो फिल्म एडवांस बुकिंग का अमेरिका में अच्छा रिकॉर्ड बना लेगी।

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‘टॉक्सिक’ को लिए ओपनिंग डे पर एनालिस्ट का दावा

‘टॉक्सिक’ के लिए भारत में एडवांस बुकिंग की बात करें तो भारतीय ट्रेड एनालिस्ट्स का मानना है कि फिल्म के रिलीज के साथ यश के नाम एक बड़ा रिकॉर्ड बन सकता है। अभी फिल्म की एडवांस बुकिंग भारत में शुरू नहीं हुई है। करीब 4 साल के बाद एक्टर पर्दे पर वापसी कर रहे हैं।

केजीएफ 2 के बाद अपने फैंस के लिए ‘टॉक्सिक’ लेकर आ रहे हैं जिसकी वजह से फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच एक्साइटमेंट काफी है, और यही वजह है कि एनालिस्ट्स करीब 100 करोड़ की ओपनिंग का अंदाजा लगा रहे हैं।

कितने की होंगी ‘टॉक्सिक’ टिकटें

फिल्म ‘टॉक्सिक’ को सिर्फ दो भाषाओं में शूट किया गया है, इंग्लिश और कन्नड़। फिल्म बाकी भाषाओं में डब की जाएगी। भारत में भी ‘टॉक्सिक’ की एडवांस बुकिंग 21 अगस्त 2026 से शुरू होने वाली है। फैंस के क्रेज को देखते हुए टिकट के दाम बढ़ाए जा सकते हैं।

आंध्र-तेलंगाना में सुबह 6 बजे के स्पेशल शो के टिकट 500-600 रुपये तक हो सकते हैं, जबकि रेगुलर शोज के टिकट 50-100 रुपये महंगे होने की उम्मीद है। यश की ये फिल्म 26 अगस्त को रिलीज होगी।