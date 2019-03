Total Dhamaal Box Office Collection: मल्टीस्टारर फिल्म ‘टोटल धमाल’ बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हो चुकी है। इसी के साथ ही फिल्म 100 करोड़ के क्लब में भी शामिल हो गई है। आपको बता दें, ‘डांसिंग क्वीन’ माधुरी दीक्षित की ये पहली ऐसी फिल्म है जिसने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपए कमाए हैं। टोटल धमाल ने दूसरे हफ्ते में शुक्रवार को 4.75 करोड़ रुपए कमाए थे। शनिवार को फिल्म ने 7.02 करोड़ रुपए कमाए। इस हिसाब से पिछले हफ्ते की कमाई को मिला कर फिल्म ने 106.32 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है।

फिल्म ट्रेड एनेलिस्ट तरण आदर्श ने फिल्म टोटल धमाल का टोटल कलेक्शन अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है। तरण अपने ट्वीट में फिल्म की तारीफ करते हुए लिखते हैं, ‘टोटल धमाल ने दूसरे हफ्ते में बड़ी छलांग लगाई है। मेट्रोज में फिल्म काफी पसंद की जा रही है। दूसरे हफ्ते में शनिवार को फिल्म ने भारी स्कोर किया।’

#TotalDhamaal crosses cr… Biz jumps on [second] Sat… Mass circuits [excellent] and metros [good] collectively contribute to the growth… Will score higher numbers today [second Sun]… [Week 2] Fri 4.75 cr, Sat 7.02 cr. Total: ₹ 106.32 cr. India biz.

इसके अलावा टोटल धमाल अजय देवगन की 9वीं ऐसी फिल्म है जिसने 100 करोड़ रुपए कमाए हैं। रितेश देशमुख की टोटल धमाल 5वीं फिल्म बन गई है जिसने 100 करोड़ क्लब में अपना नाम शामिल करवाया है। अनिल कपूर की तीसरी फिल्म टोटल धमाल बनी है जिसने 100 करोड़ रुपए कमाए हैं। वहीं अरशद वारसी की भी यह तीसरी फिल्म है जिसने 100 करोड़ के क्लब में अपना नाम शामिल कराया है। माधुरी दीक्षित ने 100 करोड़ के क्लब में अभी-अभी खाता खोला है, यानी माधुरी दीक्षित ने अस फिल्म से 100 करोड़ के क्लब में डेब्यू किया है। टोटल धमाल माधुरी के करियर की पहली ऐसी फिल्म है जिसने 100 करोड़ रुपए कमाए हैं।

As #TotalDhamaal crosses ₹ cr…

* Ajay Devgn’s *ninth* film to cross ₹ cr

* Riteish Deshmukh’s *fifth* film to score ₹ cr

* Anil Kapoor’s *third* film to cruise past ₹ cr

* Arshad Warsi’s *third* film to hit ₹ cr

* Madhuri Dixit debuts in ₹ cr Club

— taran adarsh (@taran_adarsh) March 2, 2019