Total Dhamaal Box Office Collection Day 4: मल्टीस्टारर फिल्म टोटल धमाल का कमाल सिनेमाघरों में जारी है। माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर स्टारर फिल्म दर्शकों का खूब मनोरंजन कर रही है। फिल्म ने अब तक 3 दिन के अंदर 60 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली है। ओपनिंग डे पर फिल्म ने 16.50 करोड़ रुपए कमाए थे। शनिवार को फिल्म ने 20.40 करोड़ रुपए कमाए थे। रविवार को फिल्म ने बटोरे 25.50 करोड़ रुपए। ऐसे में फिल्म का टोटल कलेक्शन हो चुका है 62.40 करोड़ रुपए।

ट्रेड एनेलिस्ट तरण आदर्श ने फिल्म की कमाई के आंकड़े अपने ट्विटर पोस्ट से शेयर किए हैं। साथ ही तरण कहते हैं- ‘वीकेंड में फिल्म ने खूब धमाल मचाया है। डे 4 में भी फिल्म कुछ ऐसा ही कमाल करेगी। इस रिदम को मेंटेन करने की जरूरत है।’ फिल्म टोटल धमाल ओवर सीस भी अच्छी खासी कमाई कर रही है। फिल्म ने ढेरों कमा कर सबको चौंका दिया है। ओपनिंग वीकेंड में फिल्म ने 3.410 मिलियन डॉलर कमा लिए हैं। इंडियन करंसी के हिसाब से फिल्म अब तक 24.16 करोड़ ओवरसीस कमा चुकी है। ब्रेक अप की बात करें तो USA+कनाडा -981 हजार डॉलर, UAE+GCC-1.12 मिलियन डॉलर, UK- 322 हजार डॉलर, ऑस्ट्रेलिया-241हजार डॉलर और RoW -746 हजार डॉलर कमा लिए हैं।

#TotalDhamaal springs a big surprise #Overseas… Section of the industry feels this genre, generally, finds the going tough, but there are always exceptions… Weekend biz: $ 3.410 mn [₹ 24.16 cr]…

USA+Canada: $ 981k

UAE+GCC: $ 1.12 mn

UK: $ 322k

Australia: $ 241k

RoW: $ 746k

— taran adarsh (@taran_adarsh) February 25, 2019