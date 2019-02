Total Dhamaal Box Office Collection Day 3: माधुरी दीक्षित, अनिल कपूर और अजय देवगन स्टारर टोटल धमाल दर्शकों का खूब मनोरंजन कर रही है। ऐसे में फिल्म देखने दर्शक सिनेमाघरों में तेजी से पहुंच रहे हैं। उतनी ही तेजी से फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर भी बरकत हो रही है। टोटल धमाल अपने ओपनिंग वीकेंड पर करीब 62 करोड़ रुपए कमा चुकी है। ट्रेड एनेलिस्ट जोगिंदर टुटेजा के मुताबिक टोटल धमाल ओपनिंग डे पर 62 करोड़ रुपए कमा चुकी है।

यह फिल्म 2019 में मात्र तीन दिन में अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है। बता दें, रणवीर सिंह की गली बॉय ने 3 दिन में 51.15 करोड़ रुपए कमाए थे।फिल्म टोटल धमाल ने शुक्रवार को 16.50 करोडड़ रुपए से अपना खाता खोला था। वहीं शनिवार को फिल्म ने कमाए 20.40 करोड़ रुपए। ऐसे में फिल्म का टोटल कलेक्शन हो गया था-36.90 करोड़ रुपए।

#TotalDhamaal has collected ~62 cr in its opening weekend. This is now the highest of 2019 as it is even better than #GullyBoy which had collected 51.15 cr in its first 3 days.

Great times indeed for Bollywood with audiences watching different films week after week.

— Joginder Tuteja (@Tutejajoginder) February 25, 2019