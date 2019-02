Total Dhamaal Box Office Collection Day 2: फिल्म टोटल धमाल दर्शकों को काफी एंटरटेन कर रही है। माधुरी दीक्षित, अनिल कपूर, अजय देवगन, अरशद वारसी, जावेद जाफरी, बोमन इरानी जैसे स्टार्स से सजी फिल्म टोटल धमाल ने ओपनिंग डे पर खूब धमाल मचाया है। फिल्म देखने दर्शक भारी संख्या में पहुंच रहे हैं तो जाहिर है कि फिल्म की कमाई भी शानदार होगी। ऐसे में फिल्म ओपनिंग डे पर उम्मीद से ज्यादा कमाई कर चुकी है।

फिल्म ने अपने फर्स्ट डे पर 16.50 करोडज रुपए कमाए। जबकि अंदाजे लगाए गया थे कि ‘टोटल धमाल’ पहले दिन में 13 करोड़ के आसपास कमाई कर सकती है। वहीं अब दूसरे दिन के कलेक्शन पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। माना जा रहा है कि इंद्र कुमार के डायरेक्शन में बनी फिल्म टोटल धमाल को वीकेंड का पूरा-पूरा लाभ मिलेगा। ऐसे में दूसरे दिन में भी फिल्म का कलेक्शन शानदार रहेगा।

इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट में भी ‘टोटल धमाल’ कमाल कर रही है। अपने ओपनिंग डे पर फिल्म 8.74 (1.23 मिलियन डॉलर) करोड़ रुपए कमा चुकी है। ब्रेकअप की बात करें तो- यूएस+ कनाडा में फिल्म ने 235 हजार डॉलर, यूएई+ GCC में 700 हजार डॉलर, यूके में 93 हजार डॉलर, ऑस्ट्रेलिया में 70 हजरा डॉलर और न्यूजीलैंड में 30 हजार डॉलर कमा चुकी है।

#TotalDhamaal exceeds expectations in international markets as well… Mints $ 1.23 million [₹ 8.74 cr] on Day 1… Breakup:

USA+Canada: $ 235k

UAE+GCC: $ 700k [Thu+Fri]

UK: $ 93k

Australia: $ 70k

NZ: $ 30k#Overseas

— taran adarsh (@taran_adarsh) February 23, 2019