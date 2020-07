Torbaaz: अफगानिस्तान के चाइल्ड सुसाइड बॉम्बर्स के ईद-गिर्द घूमती है संजय दत्त की फिल्म ‘तोरबाज’, जानें क्यों हुई रिलीजिंग में देरी

Torbaaz Trailer: बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त (Sanjay Dutt) की अपकमिंग एक्शन-थ्रिलर फिल्म तोरबाज (Torbaaz) नेटफ्लिक्स (Netflix) पर रिलीज़ होने के लिए तैयार है। यह फिल्म अक्टूबर में रिलीज होगी। रिपोर्ट्स की मानें तो संजय दत्त की एक्शन-थ्रिलर फिल्म तोरबाज की कहानी अफगानिस्तान के चाइल्ड सुसाइड बॉम्बर्स के ईद-गिर्द घूमती हुई नजर आएगी। इस फिल्म की शूटिंग साल 2017 में किर्गिस्तान में शुरू हुई थी जो कि पिछले साल फरवरी में पूरी हो गई थी।

इस फिल्म के रिलीजिंग में हुई देरी पर निर्देशक का कहना है कि इसके कुछ दृश्यों को शूट करने में समय लगा जिसके कारण रिलीजिंग में देरी हुई। उन्होंने कहा, हम जब अफगानिस्तान में थे तो हमें छह महीने लग गए शूटिंग के लिए सही लोकेशन को ढूंढने में। हमने स्पेशल इफेक्ट्स की हेल्प से पूरा काबुल सिटी खुद बनाया है। हमने इसके कुछ सीन्स किर्गिस्तान में शूट किए। इन्हीं कुछ वजहों से फिल्म को कंप्लीट करने में इतना समय लग गया।’

फिल्म एक ऐसे शख्स की कहानी है, जो क्रिकेट के खेल के साथ एक शरणार्थी शिविर में कुछ बच्चों की जिंदगी बदल देता है। संजय दत्त ने ट्विटर पर इस फिल्म का टीजर शेयर करते हुए लिखा, ‘एक व्यक्ति शरणार्थी शिविर से बच्चों के एक समूह का नेतृत्व करने के लिए व्यक्तिगत त्रासदी से उठता है और क्रिकेट के खेल के माध्यम से उनके जीवन में बदलाव लाता है।’

A man rises from personal tragedy to lead a group of children from a refugee camp to victory, transforming their lives through the game of cricket. It’s almost time to play! @NargisFakhri @RahulDevRising #Torbaaz @rahulmittra13 @RajuChadhaWave @malik_girish pic.twitter.com/hJV7BRpFRV

