इस महीने कई बेहतरीन वेब सीरीज और फिल्में रिलीज हुईं हैं। जिनमें शेफाली शाह की नेटफ्लिक्स सीरीज (Netflix Series)’दिल्ली क्राइम-2′ से लेकर हुमा कुरैशी की ‘महारानी-2’ शामिल है। इसके अलावा पंकज त्रिपाठी की वेब सीरीज ‘क्रिमिनल जस्टिस-3’ भी दर्शकों को काफी पसंद आ रही है। ये सभी वेब सीरीज (Web Series) और फिल्में ओटीटी (OTT)पर रिलीज हुईं। आने वाला महीना यानी सितंबर भी मनोरंजन से भरपूर रहने वाला है। आज हम आपको बताएंगे आने वाले महीने में कौनसी फिल्में और वेब सीरीज रिलीज हो रही हैं।

फैबुलस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइव्स (सीजन 2)

फैबुलस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइव्स सीजन टू का पहला सीजन साल 2020 में आया था, जो बॉलीवुड की शादीशुदा महिलाओं पर आधारित है। इस वेब सीरीज में एक्ट्रेस नीलम कोठारी सोनी, महीप कपूर, सीमा खान और भावना पांडे शादीशुदा एक्ट्रेस दिखाई गई हैं। जो एक दूसरे की अच्छी दोस्त हैं। महिलाओं पर बनी ये वेब सीरज 2 सितंबर को नेटफ्लिक्स (Netflix) पर रिलीज होगी।

द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स: द रिंग्स ऑफ पावर

‘द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स: द रिंग्स ऑफ पावर’ (The Lord Of The Rings: The Rings Of The Power) का पहला सीजन 2 सितंबर को रिलीज हो रहा है। ये अमेरिकी फैंटेसी सीरीज है, जो एक उपन्यास पर आधारित है। उपन्यास का नाम ‘ द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स’ है और इसे जे.आर.आर टॉल्किन ने लिखा है।

एंडोर सीजन 1 (Andor Season 1)

एंडोर (Andor Season 1) खतरनाक वेब सीरीज है जो खतरे और धोखे से भरी है। इस वेब सीरीज की कहानी में एंडोर साम्राज्य के खिलाफ साजिश को दिखाया जाएगा। ये वेब सीरीज 21 सितंबर को डिज्नी हॉटस्टार (Disney Hotstar) पर रिलीज होने वाली है।

जामताड़ा: सबका नंबर आएगा

जामताड़ा: सबका नंबर आएगा के पहले सीजन को दर्शकों ने काफी पसंद किया था। इसलिए अब मेकर्स इसका अगला सीजन लेकर आ गए हैं। जामताड़ा का दूसरा सीजन 23 सितंबर को नेटफ्लिक्स (Netflix) पर रिलीज होने वाला है। ये कहानी उन युवाओं पर आधारित है जो स्कूल के बाद अपराध में लिप्त हो जाते हैं।

ओटीटी पर नई हैं ये वेब सीरीज



दिल्ली क्राइम-2 (Delhi Crime-2)

दिल्ली में साल 2012 में हुए निर्भया कांड पर आधारित क्राइम थ्रिलर सीरीज ‘दिल्ली क्राइम’ का दूसरा सीजन 26 अगस्त को रिलीज हो चुका है। इसे आप नेटफ्लिक्स (Netflix) पर देख सकते हैं।

महारानी 2 (Maharani-2)

हुमा कुरैशी स्टारर पॉलिटिकल व क्राइम वेब सीरीज 25 अगस्त को सोनी लिव (Sony Liv) पर रिलीज हो गई है।

क्रिमिनल जस्टिस 3 (Criminal Justice-3)

पंकज त्रिपाठी की क्रिमिनल जस्टिस का तीसरा सीजन आ चुका है। 26 अगस्त को रिलीज ये वेब सीरीज डिज्नी हॉटस्टार (Disney Hotstar) पर उपलब्ध है।

प्लीज फाइंड अटैच्ड-3 (Please Find Attached-3)

ओटीटी पर रोमांस से भरी वेब सीरीज प्लीज फाइंड अटैच्ड का तीसरा सीजन स्ट्रीम हो चुकी है। 24 अगस्त को अमेजन मिनी टीवी पर ये वेब सीरीज रिलीज हो गई है।