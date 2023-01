New Web series and films on OTT in February 2023: साल 2023 का पहला महीना बॉलीवुड के लिए शानदार साबित हुआ है। 25 जनवरी को रिलीज हुई शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण स्टारर फिल्म ‘पठान’ बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। दर्शकों के बीच फिल्म का क्रेज देखते हुए लगता है कि अभी फिल्म की रफ्तार थमने वाली नहीं हैं। वहीं ओटीटी पर दर्शकों का ‘मिशन मजनू’जैसी शानदार फिल्मों से मनोरंजन हुआ। अब साल का दूसरा महीना शुरू होने जा रहा है।

इसी के साथ सिनेमाघरों के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स, जी5, अमेज़न प्राइम, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर कई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज के लिए तैयार है। ऐसे में हम आपके लिए ओटीटी प्लेटफार्म पर फरवरी में रिलीज होने वाली फिल्म और वेब सीरीज की एक लिस्ट लेकर आए हैं। हम आपको इस महीने में ओटीटी प्लेटफार्म पर क्या क्या रिलीज होने वाला है इस बारे में बताएंगे।

क्लास:

रिलीज डेट- 3 फरवरी

स्पैनिश वेब सीरीज का इंडियन अडेप्टेशन ‘क्लास’ ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स (Netflix) पर 3 फरवरी को स्ट्रीम की जाएगी। इस सीरीज की कहानी मिडिल क्लास बच्चों की जिंदगी के इर्द-गिर्द घूमती नजर आएगी।

दहाड़

रिलीज डेट: 7 फरवरी

इस सीरीज में बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा अहम भूमिका में नजर आएंगी। दहाड़ ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेज़न प्राइम वीडियो पर 7 फरवरी को रिलीज़ होगी। इस सीरीज में सोनाक्षी एक पुलिस अफसर की भूमिका में नजर आएंगी। इसमें एक राजस्थान के छोटे शहर की कहानी दिखाई गई है।

फर्जी

रिलीज डेट: 10 फरवरी

इस बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर के ओटीटी डेब्यू वाली वेब सीरीज ‘फर्जी’ 10 फरवरी को रिलीज होने जा रही है। यह अमेजन प्राइव वीडियो पर देखने को मिलेगी। इस शो में एक ऐसे मिडिल क्लास लड़के की कहानी दिखाई गई है, जो खूब पैसा कमाना चाहता है।

द नाइट मैनेजर

रिलीज डेट: 17 फरवरी

आदित्य रॉय कपूर और अनिल कपूर की वेब सीरीज़ ‘द नाइट मैनेजर’ इन दिनों चर्चा में है। ये 17 फरवरी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होगी। इस सीरीज में एक्ट्रेस शोभिता धुलिपाला अहम भूमिका में दिखाई देंगी।

माइनस वन-न्यू चैप्टर

रिलीज डेट: 14 फरवरी

सीरीज माइनस वन-न्यू चैप्टर’ 14 फरवरी को दस्तक देगी। इस सीरीज को ओटीटी प्लेटफॉर्म लायंस गेम प्ले पर स्ट्रीम किया जाएगा। इस सीरीज में वरुण और रिया की प्रेम कहानी को एक्टर आयुष मेहरा और आयशा अहमद निभाते नजर आएंगे।

यू

रिलीज डेट: 09 फरवरी

नेटफ्लिक्स की थ्रिलर वेब सीरीज यू चौथा सीजन का पहला पार्ट 9 फरवरी के स्ट्रीम किया जाएगा। इस सीरीज के अब तक 3 सीजन रिलीज किए जा चुके हैं। जिन्हें काफी पसंद किया गया।