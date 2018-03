CRD Scam: आलिया की गैरकानूनी तरीके से कॉल डिटेल हासिल करने के आरोप में नवाजुद्दीन सिद्दिकी के वकील हुए गिरफ्तार

सीडीआर मामले में नवाजुद्दीन सिद्दीकी के वकील रिजवान सिद्दीकी को ठाणे की क्राइम ब्रांच पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ठाणे पुलिस ने सिद्दिकी को कथित रूप से निजी जासूसों से गैरकानूनी तरीके से कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स( सीडीआर) हासिल करने के लिए शुक्रवार देर रात को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि रिजवान अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दिकी के वकील हैं। बताया जा रहा है कि रिजवान ने नवाजुद्दीन के कहने पर गैरकानूनी तरीके से कॉल डिटेल्स को रिकॉर्ड किया था। रिजवान मुंबई के के जाने-माने वकीलों में से एक हैं। रिजवान ने, सीडीआर मामले में, आरोपी डिटेक्टिव प्रशांत पालेकर के जरिए नवाजुद्दीन सिद्दिकी की पत्नी आलिया सिद्दीकी के सीडीआर निकलवाए थे। पत्नी की कथित जासूसी के आरोप में अब सिद्दिकी को गिरफ्तार किया गया है।

गौरतलब है कि इसा मामले में मुंबई पुलिस इससे पहले मामले में महिला जासूस रजनी पंडित सहित11 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। ठाणे पुलिस की प्रवक्ता सुखदा नारकर ने कहा कि पुलिस ने जांच के दौरान नाम सामने आने के बाद वकील रिजवान सिद्दीकी को बयान दर्ज करने के लिए तलब किया था लेकिन वह नहीं आए। पुलिस आज रात मुंबई स्थित उनके घर गयी और उन्हें हिरासत में ले लिया। सिद्दीकी बॉलीवुड के जाने माने कलाकारों सहित कई मशहूर हस्तियों के लिए वकालत कर चुके हैं।

जानी मानी महिला जासूस रजनी को गत दो फरवरी को मामले में गिरफ्तार किया था। उसे हाल में जमानत मिली। इस साल जनवरी में गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। गिरोह सीडीआर गैरकानूनी रूप से हासिल करने के बाद बेचता था। पिछले हफ्ते ठाणे पुलिस ने कहा था कि वह जांच के संबंध में अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उनकी पत्नी और उनके वकील को भी तलब कर चुकी है। उन्होंने अभी बयान दर्ज नहीं कराए हैं। पुलिस के अनुसार कुछ आरोपियों ने बताया था कि एक वकील ने निजी जासूसों से अभिनेता की पत्नी के सीडीआर हासिल किए हैं।

Advocate Rizwan Siddiqui arrested by #Thane Crime Branch yesterday in connection with a Call Data Records (CDR) racket in which Rizwan Siddiqui had allegedly obtained the CDR of the Nawazuddin Siddiqui's wife Anjali Siddiqui from private detectives

