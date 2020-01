Entertainment Top 5 News In Hindi : बॉलीवुड के गलियारों में किस बात से मची हलचल? बॉलीवुड सेलेब्स से लेकर टीवी स्टार्स तक की लाइफ में क्या चल रहा है? यदि आपसे मिस हो गई हैं बॉलीवुड-टीवी की बड़ी खबरे तो हम लेकर आए हैं आपके लिये- पढ़ें मनोरंजन जगत से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें-

1- Bigg boss 13 : बिग बॉस के घर में माहिरा ने रश्मि को कहा आंटी- बिग बॉस के घर में आए दिन हंगामें होते रहते हैं। हाल ही में रश्मि और माहिरा की खानें को लेकर लड़ाई हो गई। इस बीच माहिरा रश्मि से इतनी खफा हो गईं कि उन्होंने रश्मि को घर में आंटी तक कह दिया। जिसके जवाब में रश्मि उनसे कहती नजर आईं की माहिरा मै तुम्हें जो करना है करलो मैं तुम्हारे बराबर नहीं गिर सकती हूं।

2. The Bigg Bull का फर्स्ट पोस्टर हुआ रिवील– अभिषेक बच्चन के पास सुपरस्टार बनने का एक और बड़ा मौका है। उनकी अपकमिंग फिल्म ‘ द बिग बुल’ का पहला पोस्टर रिवील कर दिया गया है। फिल्म के पोस्टर को काफी रहस्यमयी तरह का बनाया गया है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर अजय देवगन है। पोस्टर में अभिषेक बच्चन एकदम अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं।

3. कुशल पंजाबी की मौत से टूट गई हैं Bigg boss 13 का एक्स कंटेस्टेंट दलजीत कौर– 26 दिसंबर 2019 को टीवी के लोकप्रिय एक्टर कुशल पंजाबी ने अपने घर में फांसी लगा कर जान दे दी थी। इस पर बिग बॉस 13 की एक्स कंटेस्टेंट और टीवी एक्ट्रेस दलजीत कौर ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में कुशल पंजाबी की फोटोज शेयर करते हुए एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया।

4. नीना गुप्ता की The Last color क्यों पहुंची ऑस्कर?– वेटरन एक्टर नीना गुप्ता की फिल्म The last color को बड़ी सफलता मिली है। ये फिल्म अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड ऑस्कर की फीचर फिल्म कैटेग्री के लिये नॉमिनेट हुई है। फिल्म विधवाओं के जीवन पर आधारित है। इस फिल्म में वाराणसी और वृंदावन जैसी जगहों पर विधवा महिलाओं की कहानी को दिखाया गया है।

5. बिग बॉस 13 में टॉस्क के दौरान सिद्धार्थ ने मारा विशाल को धक्का– घर में सिद्धार्थ शुक्ला हर किसी से भिड़ने के लिये जाने जाते हैं। आज के एपिसोड में एक टॉस्क के दौरान विशाल और सिद्धार्थ आपस में भिड़ गये। बात इस हद तक बड़ गई कि सिद्धार्थ ने विशाल को धक्का मार दिया, जिसके बाद आसिम कहते दिखे कि सिद्धार्थ को निकालो ये फिजिकल हो रहा है।

