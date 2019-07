Kabir Singh, The Lion King, Super 30

Top 3 Movie Box Office Collection: सिनेमाघरों में इस वक्त एक से बढ़कर एक फिल्में आई हुई हैं। 21 जून को रिलीज हुई कबीर सिंह, 12 जुलाई को रिलीज हुई सुपर 30 और 19 जुलाई को रिलीज हुई द लायन किंग दर्शक सिनेमाघरों में देखने के लिए पहुंच रहे हैं। अगल-अलग जॉनर की ये फिल्में फैंस अपने अपने इंट्रस्ट के हिसाब से देखने पहुंच रहे हैं। ये तीनों ही फिल्में सिनेमाघरों में जबरदस्त कमाई कर रही हैं। फिल्म का प्रदर्शन भी बेहद शानदार है।

दर्शकों के अलावा क्रिटिक्स और सेलेब्स को भी ये फिल्म बहुत पसंद आ रही हैं। कबीर सिंह पिछले महीने रिलीज हुई थी और अभी तक सिनेमाघरों में जमकर बैठी है। इस फिल्म के शोज अभी भी हाउज फुल जा रहे हैं। ‘कबीर सिंह’ ने बॉक्स ऑफिस पर 271 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। तो वहीं ऋतिक रोशन की सुपर 30 ने भी फैंस के दिलों में खास जगह बनाई है। ऐसे में सुपर 30 ने भी 100 करोड़ के क्लब में अपनी खास जगह बना ली है।

फिल्म ने अब तक 104.18 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। इसके अलावा तीसरी फिल्म है ‘द लायन किंग’। इस फिल्म के जरिए शाहरुख खान की आवाज का जादू फैंस पर चल गया है। द लायन किंग दर्शकों को खास तौर पर अपनी ओर खींच रही है। वजह है कि शाहरुख के साथ फिल्म में शाहरुख के बेटे आर्यन खान ने भी अपनी आवाज दी है।

अब ऐसे में इस एनिमेटेड हॉलीवुड फिल्म को पूरा-पूरा फायदा मिल रहा है। भारतीय दर्शक अपने परिवार सहित इस फिल्म को देखने पहुंच रहे हैं। ये फिल्म दूसरे वीक में ‘कबीर सिंह’ और ‘सुपर 30’ जैसी बड़े स्टार्स वाली फिल्मों के आगे भी मजबूती से खड़ी है। बता दें, इन फिल्मों के अलावा स्पाइडर मैन फिल्म भी सिनेमाघरों में अच्छा प्रदर्शन कर रही है। ट्रेड एनेलिस्ट तरण आदर्श के मुताबिक 4 जुलाई को रिलीज हुई Spider-Man: Far From Home और The Lion King का तो बॉक्स ऑफिस में जैकपॉट लग गया है। फिल्म द लायन किंग ने अभी तक भारत में 62.65 करोड़ रुपए कमा लिए हैं।

