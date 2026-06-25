छोटे पर्दे पर ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ में रोशन सिंह सोढ़ी का किरदार निभाकर लोकप्रिय हुए बलविंदर सिंह सूरी इन दिनों एक खास वजह से चर्चा में हैं। दर्शकों को अपनी कॉमिक टाइमिंग और जोशीले अंदाज से हंसाने वाले बलविंदर अब फिल्म ‘धमाल 4’ से बतौर लेखक भी सुर्खियां बटोर रहे हैं। बताया जा रहा है कि 10 जुलाई को रिलीज होने जा रही इस कॉमेडी फिल्म की कहानी तैयार करने में उनका अहम योगदान रहा है।

दिलचस्प बात यह है कि बलविंदर सिंह सूरी का फिल्मी सफर आज का नहीं है। उन्होंने 1997 में रिलीज हुई शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित और करिश्मा कपूर स्टारर फिल्म ‘दिल तो पागल है’ से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद वह शाहरुख खान की फिल्म ‘रब ने बना दी जोड़ी’ में भी नजर आए। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि शाहरुख आज भी उन्हें प्यार से ‘बल्लू’ कहकर बुलाते हैं।

हालांकि, बलविंदर सिर्फ अभिनय तक सीमित नहीं रहे। कॉमेडी और कहानी लेखन में भी उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है। वह पहली ‘धमाल’ फिल्म की राइटिंग टीम का हिस्सा रह चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने भोजपुरी सिनेमा के लिए भी कहानियां लिखी हैं और बतौर प्रोड्यूसर भी काम किया है।

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टीवी दर्शकों के बीच उनकी सबसे बड़ी पहचान ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ के रोशन सिंह सोढ़ी के रूप में बनी। खास बात यह है कि शो में अभिनय करने से पहले वह इसकी क्रिएटिव टीम से भी जुड़े हुए थे। बाद में जब उन्हें सोढ़ी का किरदार मिला तो उनकी एनर्जी, पंजाबी अंदाज और हास्य अभिनय ने उन्हें घर-घर में लोकप्रिय बना दिया।

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अब ‘धमाल 4’ के साथ बलविंदर सिंह सूरी एक बार फिर पर्दे के पीछे अपनी रचनात्मक क्षमता का परिचय देने जा रहे हैं। ऐसे में उनके फैंस के लिए यह देखना दिलचस्प होगा कि इस बार उनकी कहानी दर्शकों को कितना गुदगुदाती है।