तारक मेहता का उल्टा चश्मा दर्शकों का इतना पसंदीदा शो है कि इसे बच्चों के लिए खास तौर पर कार्टून के लिहाज से बनाया गया है। जिसमें शो के हर कैरेक्टर का एनिमेशन दिखाई देता है। इस शो का नाम है तारक मेहता का छोटा चश्मा। शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के ‘जेठालाल’ इसमें अपने कार्टून अवतार को देख कर काफी खुश हैं। शो में जेठालाल का किरदार निभाने वाले एक्टर दिलीप जोशी कहते हैं-

‘ मैंने जब से अपने कार्टून कैरेक्टर को देखा है, मैं काफी एक्साइटेड हो गया हूं। मैं खुद भी कार्टून शोज देखना पसंद करता हूं। फिल्में देखना भी मुझे पसंद है। लेकिन मैंने सच में ऐसा कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब तारक मेहता शो का कार्टून शो बनेगा जिसमें मेरा कार्टून भी होगा जेठालाल के तौर पर। ये देख कर मैं तो बहुत खुश हूं।’

दिलीप जोशी ने आगे कहा , ‘मैं अब इस बात से काफी रोमांचित हूं कि लोगों का क्या फीडबैक रहता है। वाकई ये देखने के लिए काफी उत्सुक हूं। हमारे एनिमेटेड वर्जन को देखने के बाद लोगों के क्या और कैसे रिएक्शन होंगे पता नहीं। आशा करता हूं कि दर्शकों को हमारा ये प्रयास भी बहुत अच्छा लगे। बच्चे जो तारक मेहता पसंद करते हैं उन्हें कार्टून शो भी बहुत पसंद आएगा ऐसा हमें लगता है।’

वही शो के प्रोड्यूसर असित मोदी कहते हैं- स्टोरीलाइन और ह्यूमर सब कुछ बच्चों के हिसाब से बनाया गया है। छोटा चश्मा यंग ऑडियंस को ध्यान में रख कर बनाई गई है। कोरोना वायरस और पैडेमिक को ध्यान में रखते हुए इस शो को उतारा गया है।

मोदी ने आगे कहा- हमारे शो तारक मेहता की एक लॉयल ऑडियंस है। ऐसे में मुझे एक आइडिया आया जो कि कार्टून सीरीज का था। क्योंकि यंग बच्चे इसे देखना वैसे ही पसंद करते हैं। छोटा चश्मा उल्टा चश्मा से बहुत अलग है। इस शो में ह नई स्टोरीज इंट्रोड्यूज करेंगे। नई कहानियां लाएंगे। जो कि फैंटेसी और इमेजिनेशन की दुनिया पर आधारित होंगी।

