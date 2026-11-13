बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता और फिल्ममेकर टीनू आनंद को अब अस्पताल से छुट्टी मिल गई है, उनकी तबीयत पहले से ठीक है। 81 साल की उम्र में टीनू आनंद की पांच पसलियां टूट गई हैं जिस कारण उनके फेफड़ों में भी छेद हो गया था। जिसके बाद उन्हें कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में एडमिट कराया गया था। इस घटना के बाद उनके फैंस उनकी सेहत को लेकर काफी परेशान हैं।

इलाज के बाद अब टीनू आनंद की सेहत में सुधार देखने को मिल रहा है। राहत की बात यह है कि वह अब खतरे से बाहर हैं और फिलहाल वह अपने घर पर रहकर हेल्थ सुविधाएं ले रहे हैं। उनकी रिकवरी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें सख्त बेड रेस्ट करने की सलाह दी है। इसके अलावा, घर पर ही उनकी फिजियोथेरेपी भी कराई जा रही है।

अब कैसी है टीनू आनंद की तबीयत?

टीनू आनंद को अभी पूरी तरह आराम नहीं मिला है। उन्हें बिस्तर से उठने, बैठने और यहां तक कि शरीर की पोजिशन बदलने में भी काफी दर्द हो रहा है। हाल ही में गंभीर चोट लगने के बाद उनकी ये हालत हुई थी।

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टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, चोट के चलते उन्हें उठने-बैठने और करवट बदलने में परेशानी हो रही थी। यहां तक कि बोलने में भी उन्हें असहजता महसूस हो रही थी। हालांकि, उन्हें यह चोट आखिर कैसे लगी, इस बारे में अभी तक कोई साफ जानकारी सामने नहीं आई है।

एक्टिंग के अलावा निर्देशन में बनाई पहचान

टीनू आनंद को हिंदी सिनेमा के उन कलाकारों में शामिल किया जाता है जिन्होंने एक्टिंग के साथ निर्देशन में भी अपनी अच्छी पहचान बनाई है। उन्हें कई बड़ी फिल्मों में देखा गया है। उनकी पॉपुलर फिल्मों में बॉम्बे, खिलाड़ी, दबंग, दबंग 2, सालारः पार्ट-1, लकी भास्कर शामिल हैं। हाल ही में वह रामचरण और जाह्नवी कपूर स्टारर फिल्म ‘पेद्दी’ में भी नजर आए थे।

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अमिताभ बच्चन के साथ बनाई कई फिल्में

सत्यजीत रे से फिल्म मेकिंग की बारीकियां सीखने के बाद टीनू आनंद मुंबई लौटे और बतौर निर्देशक अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ कई यादगार फिल्मों में काम किया, जिनमें ‘कालिया’, ‘शहंशाह’, ‘मैं आजाद हूं’ और ‘मेजर साब’ जैसी फिल्में शामिल हैं।