बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा को लेकर अक्सर यह खबरें आती रही हैं कि दोनों अलग होने वाले हैं। हालांकि, हर बार इस कपल ने साथ आकर इन अफवाहों को खारिज कर दिया। अब इस पर इनकी बेटी टीना आहूजा ने रिएक्ट किया है। हाल ही में एक इंटरव्यू में टीना ने खुलकर कहा कि उनके रिश्ते के बारे में आने वाली खबरों और सोशल मीडिया पर होने वाली चर्चाओं का उन पर कभी-कभी असर पड़ता है।

गोविंदा की बेटी ने कहा कि उन्हें पता है कि सेलिब्रिटी परिवार का हिस्सा होने पर लोगों का ध्यान आप पर रहता है, फिर भी निजी मामलों पर अटकलें या अफवाहें सुनना मुश्किल हो सकता है। टीना के अनुसार, उनके माता-पिता की शादी के बारे में अफवाहों से अक्सर बेवजह चिंता और कन्फ्यूजन पैदा होता है। ‘द फ्री प्रेस जर्नल’ से बात करते हुए, उन्होंने बताया कि कैसे सालों से उनके परिवार के बारे में ऐसी अटकलें लगाई जाती रही हैं।

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क्या बोलीं टीना आहूजा

टीना आहूजा ने कहा, “मैं बचपन से ही यह सब देख रही हूं। तरह-तरह की कहानियां बनती रही हैं। हर दशक में एक नई कहानी सामने आती है। पहले मैगजीन में ऐसी बातें छपती थीं। फिर इंटरनेट का जमाना आया और अब इंस्टाग्राम और यूट्यूब की दुनिया में भी ऐसा होने लगा है। देखिए, मैं भी एक इंसान हूं। जाहिर है जब बातों में कोई सच्चाई न हो और उन्हें बहुत बढ़ा-चढ़ाकर या बेवजह खींचा जाए, तो बुरा तो लगता ही है।”

फिर उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हर परिवार में उतार-चढ़ाव आते हैं, लेकिन हर रिपोर्ट की गई बात असलियत नहीं होती। टीना ने यह भी कहा कि लोग पूरी बात जाने बिना सिर्फ हेडलाइंस के आधार पर जल्दी राय बना लेते हैं। अभिनेता की बेटी ने आगे कहा, “क्लिकबेट कहीं से लिया जाता है और एक नई कहानी बना दी जाती है। मैं कोई ऐसी संत नहीं हूं, जिस पर इन बातों का कोई असर न हो।

हां, यह परेशान करने वाला होता है। लेकिन इस इंडस्ट्री या जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में आपको मजबूत बने रहना सीखना होगा। जब आप सच और असलियत जानते हैं, तो बेहतर यही है कि आप उस पर कोई प्रतिक्रिया न दें या उसे अपनी सेहत पर असर न पड़ने दें।”

लगातार लोगों की नजर में रहने के बावजूद, टीना ने कहा कि उनका परिवार एक-दूसरे का साथ देने पर ही ध्यान देता है। उन्होंने यह भी कहा कि भले ही अफवाहें कभी-कभी परेशान करने वाली हो सकती हैं, लेकिन वह उन्हें ज्यादा देर तक अपनी मानसिक शांति पर असर नहीं डालने देतीं।

‘मां है ना’ शो में नजर आईं टीना और सुनीता

हाल ही में गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा और बेटी टीना आहूजा को जी5 पर स्ट्रीम हो रहे रियलिटी टीवी शो ‘मां है ना’ में एक साथ देखा गया, जहां उन्होंने दर्शकों का दिल जीत लिया। शो में अपनी इमोशनल बॉन्डिंग और मजेदार बातचीत की वजह से यह मां-बेटी की जोड़ी हाल ही में चर्चा में रही।

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