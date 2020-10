बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की छवि बिगाड़ने को लेकर 38 फिल्म कम्पनियों और संस्थाओं ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। ये याचिका रिपब्लिक टीवी और टाइम्स नाऊ के खिलाफ है। इसको लेकर अब टाइम्स नाऊ की पत्रकार नविका कुमार ने रिएक्ट किया है। नविका कुमार ने ट्विटर पर पोस्ट कर कहा- ‘अगर न्याय के लिए लड़ना अदालत के मामलों को आमंत्रित करता है, तो ठीक है। सभी ए लिस्टर एक साथ आ सकते हैं लेकिन भारत सच्चाई के लिए लड़ता रहेगा। आप हमें डरा नहीं सकते। @टाइम्स नाऊ हम पर विश्वास करने वाले दर्शकों को दूर नहीं कर सकते, सत्य को प्रबल होने दो।’

नविका कुमार के इस पोस्ट पर ढेरों कमेंट्स आने लगे। एक यूजर ने नविका के पोस्ट पर लिखा- ‘भारत लड़ता रहेगा? NAVIKA क्यों आप अपने दर्शकों को बेवकूफ बना रहे हैं। TIMESNOW की व्यूवरशिप लिमिटेड है। आमिर खान, करण जौहर और बॉलीवुड को देखने वालों की संख्या ज्यादा है। इसलिए बॉलीवुड = भारत आपके और आपके फेकरी के खिलाफ लड़ रहा है।’

तो एक यूजर ने नविका को प्रोत्साहित करते हुए कहा- ‘वैरी गुड नविका बस यही कहना चाहूंगी कि आप SSR केस में गिव अप न करना। इस बॉलीवुड को मत छोड़ना।..और हां रिपब्लिक को प्लीज डिफेम करने की कोशिश न करना। पब्लिक आपके साथ होगी।’ एक यूजर ने भड़कते हुए कहा- ‘टाइम्स नाऊ और नविका इस नॉट इंडिया इसलिए ये मत कहो कि इंडिया फाइट करता रहेगा। ये शैतानी खेल तुम्हारे द्वारा खेला गया है। नीरा राडिया वाला केस री-ओपन होना चाहिए।’

If fighting for justice invites court cases, bring it on. All the a-listers can come together but India will continue to fight for the truth. You can’t intimidate us @TimesNow & can’t take away the viewers who believe in us. Let Truth prevail. @aamir_khan @iamsrk @karanjohar

