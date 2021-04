भारत में हर दिन कोरोना के 2 लाख से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। इसी बीच हरिद्वार में कुंभ मेला जारी है। निर्वाणी अखाड़े के महामंडलेश्वर कपिल देव दास का कुंभ में भाग लेने के बाद कोरोना संक्रमण से निधन हो गया है जिसके बाद अखाड़ा निरंजनी और आनंद अखाड़े ने अपने संतों के लिए कुंभ समाप्ति की घोषणा की है। इस फैसले पर कई अखाड़ों ने आपत्ति जताई है और कुंभ को जारी रखने पर जोर दिया है।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने मेला समाप्ति पर अभी कोई फ़ैसला नहीं लिया है जिसे लेकर आलोचना भी हो रही है। इसी मुद्दे पर टीवी डिबेट के दौरान अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणि वाइन शॉप का उदाहरण देने लगे और कहने लगे कि मेला बंद नहीं होना चाहिए।

टाइम्स नाउ के डिबेट शो ‘द न्यूज़ आवर’ पर नाविका कुमार ने स्वामी चक्रपाणि से सवाल किया कि क्या कुंभ लोगों की जान से जरूरी है तो जवाब में उन्होंने कहा, ‘संत, शासक, समाज तीनों का दायित्व होता है कि वो इस वैश्विक महामारी से लड़े। लेकिन आप इस बात से इंकार नहीं कर सकतीं। अमरनाथ यात्रा रुक गया, किसी हिंदू सनातनी ने आंदोलन नहीं किया, मानसरोवर यात्रा, तमाम चार धाम यात्रा रुकी हुई है। हर मंदिर बंद कर दिया जाता है, कोई तो नहीं बोलता लेकिन शराब तो बिक रहा है न। शराब की दूकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा न।’

