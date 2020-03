भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। केंद्र और राज्य सरकारें इस महामारी से निपटने के लिए भरसक प्रयास में लगी हैं। लोगों से लॉक डाउन का कड़ाई से पालन करने की अपील भी की जा रही है। बॉलीवुड सेलेब्स भी इस मुहिम में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इसी क्रम में एक्टर सैफ अली खान (Saif Ali Khan) ने Times Now के एक कार्यक्रम में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये शिरकत की।

अब इस कार्यक्रम की क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और लोग एंकर के साथ-साथ चैनल की खिंचाई कर रहे हैं। दरअसल, कोरोना वायरस पर सवाल-जवाब के सिलसिले के बीच एंकर नविका कुमार ने सैफ अली खान ने कहा कि क्या वे तैमूर की एक झलक दिखा सकते हैं और तैमूर दर्शकों को फ्लाइंग किस दे दें या बाय बोल दें। लॉक डाउन के बीच ये दर्शकों को चियर करने में मदद करेगा।

एंकर के इस सवाल पर सैफ कहते हैं कि मैं देखता हूं वो (तैमूर) क्या कर रहा है। चंद सेकेंड बाद सैफ लौटकर आते हैं और कहते हैं कि तैमूर अभी पोट्टी कर रहा है। अब सोशल मीडिया पर एंकर नविका कुमार (Navika Kumar) और सैफ अली खान (Saif Ali Khan) के बीच बातचीत का यही हिस्सा तेजी से वायरल हो रहा है। तमाम लोग एंकर के साथ-साथ चैनल पर भी निशाना साध रहे हैं।

Latest on primetime: Taimur is on potty, can’t give flying kiss to Times Now viewers. pic.twitter.com/mM6Kaj6JX5

ट्विटर यूजर्स का कहना है कि ऐसे वक्त में जब पूरा देश कोरोना वायरस जैसी गंभीर समस्या से जूझ रहा है, लाखों लोगों की रोजी-रोटी पर संकट खड़ा हो गया है, तब ‘टाइम्स नाउ’ जैसे चैनल को तैमूर अली खान के फ्लाइंग किस की पड़ी है।

– Daily wagers are stranded on road.

– Poor Families are walking 100 kms to reach their home.

– Doctors are complaining of lack of protective kits.

– People losing jobs.

Navika on Times Now: Can you show our viewers the glimpse of Taimur.

— Nirmala Tai (@Vishj05) March 27, 2020