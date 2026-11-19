अमेरिकी मैगजीन TIME ने पहली बार भारत के लिए TIME100 Next India की लिस्ट जारी की है। इसमें ऐसे 100 उभरते भारतीय नेताओं और कलाकारों को शामिल किया गया है, जो अपने काम और उपलब्धियों से देश का भविष्य गढ़ रहे हैं। कमाल बात ये है कि इस लिस्ट में आलिया भट्ट से लेकर आर्यन खान के नाम शामिल हैं। इस लिस्ट को 5 कैटेगरी में बांटा गया है- Artists, Phenoms, Innovators, Leaders, Advocates।

बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट ने टाइम मैगजीन की पहली TIME100 Next India लिस्ट के कवर पर जगह बनाई है। उनके अलावा आर्यन खान भी कवर पेज पर दिखाई दिए हैं। मैगजीन में लिखे फीचर में फिल्ममेकर एसएस राजामौली ने भी आलिया भट्ट की जमकर तारीफ की है। उन्होंने अभिनेत्री को भारतीय सिनेमा का ग्लोबल स्तर पर प्रतिनिधित्व करने वाले प्रमुख चेहरों में से एक बताया है।

मैगजीन के कवर पेज पर कौन-कौन

TIME100 Next India के पहले एडिशन की लिस्ट में शामिल हस्तियों को तीन अलग-अलग ग्लोबल कवर के जरिए पेश किया गया। इनमें एक कवर पर बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट और दूसरे कवर पर स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस के को-फाउंडर, सीईओ और सीटीओ पवन कुमार चंदना दिखाई दिए। वहीं, तीसरे कवर पर फिल्ममेकर और निर्देशक आर्यन खान, पायल कपाड़िया और थेजा रियो एक साथ नजर आए।

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आलिया के अलावा ये शानदार हस्तियां भी शामिल

TIME100 Next India की इस पहली लिस्ट के कवर पर भले ही आलिया भट्ट नजर आ रही हैं, लेकिन इसमें कई बाकी चर्चित हस्तियों को भी जगह मिली है। इनमें विक्की कौशल, दिलजीत दोसांझ, पवन कुमार चंद्रा, वेदांग रैना, पार्वती थिरुवोथु, आर्यन खान, दुलकर सलमान, फहीम अब्दुल्ला, पायल कपाड़िया, अनिरुद्ध रविचंदर, वैभव सूर्यवंशी, सामंथा रुथ प्रभु, साईं पल्लवी और कानी कुसरुति समेत कई नाम शामिल हैं।

ऑफलाइन कब जारी होगा मैगजीन

टाइम का यह खास एडिशन 7 दिसंबर को दुनियाभर के न्यूजस्टैंड पर उपलब्ध होगा। इसमें लिस्ट में शामिल चुने गए 100 उभरते नेताओं और प्रतिभाओं की खास प्रोफाइल छापी जाएंगी। इसके अलावा, इन हस्तियों से जुड़ी डिटेल कवरेज टाइम की आधिकारिक वेबसाइट पर भी पढ़ने को मिलेगी।

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