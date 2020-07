TikTok Ban, 59 Chinese Apps Banned: भारत में टिकटॉक बैन के बाद से सोशल मीडिया पर सरकार के इस फैसले को काफी सराहा जा रहा है। वहीं कुछ टिकटॉकर्स सरकार के इस फैसले से मायूस हैं। इस बीच तृणमूल कांग्रेस सांसद नुसरत जहां ने भी सरकार से सवाल किया है कि उन लोगों का क्या जिनकी रोजी रोटी Tiktok से चला करती थी।

एएनआई के ट्वीट के मुताबिक, टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने कहा- ‘टिकटॉक एक एंटरटेनमेंट ऐप है। वहीं यह एक आवेगी निर्णय है। आखिर स्ट्रैटेजी प्लैन क्या है, रणनीतिक योजना क्या है? अब लोग फिर से बेरोजगार हो जाएंगे? नोटबंदी की तरह ही सफर करेंगे। मुझे प्रतिबंध से कोई समस्या नहीं है क्योंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए है लेकिन इन सवालों का जवाब कौन देगा: नुसरत जहां।’

नुसरत जहां के इस स्टेटमेंट के सामने आऩे के बाद से सोशल मीडिया पर लोग भी रिएक्शन देने लगे। एक यूजर ने कहा- ‘अरे अरे अब तो नुसरत जहां जी अनइंप्लॉयी यानी बेरोजगार हो गईं।’ तो किसी ने नुसरत से पूछा- क्या भारत की प्रगति पर टिकटॉक का हाथ था? टिकटॉक पर नुसरत जहां का भी अकाउंट था। नुसरत भी अपने कई वीडियोज टिकटॉक पर फैंस के साथ शेयर करती थीं। ऐसे में लोग उनसे कहते नजर आ रहे हैं कि ‘चलो अब टिक टॉक बैन होने के बाद आप अपने क्षेत्र में ध्यान दे पाएंगी।’

TikTok is an entertainment app. It's an impulsive decision. What's the strategic plan? What about ppl who will be unemployed? Ppl will suffer like demonetisation. I don't have any problem with the ban as it is for national security but who'll answer these question: Nusrat Jahan https://t.co/xfEYUhSl4v pic.twitter.com/OMmh5FB9je

