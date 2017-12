विचलित हो सकते हैं भाई फैंस! वीडियो उठा सवाल- क्या फर्जी हैं सलमान खान के सिक्स पैक ऐब्स?

सलमान खान की फिल्म ‘टाइगर जिंदा है’ बॉक्स ऑफिस पर कमाल कलेक्शन कर रही है। फिल्म ने महज चार दिनों में 150 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। इसी बीच एक ऐसा वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया है जिसे देख कर सलमान खान के फैन्स का पारा सातवें आसमान पर है। इस वीडियो में दिखाया गया है कि किस तरह ग्राफिक्स मदद से फिल्म के लिए सलमान खान 6 पैक्स ऐब्स पाए। बताया यह जा रहा है कि यह वीडियो वीएफएक्स स्टूडियो द्वारा गलती से लीक हो गया है। अब जहां सलमान के फैन्स इससे नाराज हैं वहीं जो सलमान के फैन नहीं हैं वो सोशल मीडिया पर उनका मजाक बना रहे हैं।

हालांकि दुर्घटनावश लीक कर दिया गया यह वीडियो इंटरनेट से डिलीट कर दिया गया। लेकिन ट्रोलर्स को उनके मतलब की चीज मिल चुकी थी। फैन्स अब लगातार सोशल मीडिया पर इस वीडियो के माध्यम से भाईजान को ट्रोल कर रहे हैं। गौरतलब है कि शाहरुख खान और आमिर खान अपनी फिजीक को फिल्मों में किरदार के हिसाब से बदलने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और बाद में अपने वर्क आउट का वीडियो भी रिवील करते हैं। इधर सलमान खान के मामले में कभी ऐसा नहीं होता इसी साल सलमान खान फिल्म ट्यूबलाइट में एक धुलधुल पर्सनैलिटी वाले शख्स के किरदार में नजर आए थे और इतनी जल्दी इतनी फिट पर्सनैलिटी में उनका नजर आना जाहिर से प्रश्नचिह्न तो लगाता है।

My favourite part from 'Ek Tha Tiger' was when the VFX studio released a showreel of their work, and accidentally revealed how Bhai went from no-pack-flab to six-pack-abs.

(And then had to remove the video from every platform, because Bhai)

सलमान खान की फिल्म टाइगर जिंदा है लगातार रिकॉर्ड बनाए जा रही है लेकिन इधर इस वीडियो का लीक होना उनकी फिजीक और वर्कआउट को जरूर सवालों के घेरे में खड़ा कर रहा है। अब देखना यह होगा कि क्या सलमान या टाइगर जिंदा है के मेकर्स इस बारे में कोई सफाई पेश करेंगे या नहीं।

