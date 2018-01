Tiger Zinda Hai Movie Box Office Collection: 1 महीने बाद भी ‘दबंग खान’ का जलवा कायम, 350 करोड़ के करीब पहुंची फिल्म

Tiger Zinda Hai Movie Box Office Collection: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की 22 दिसंबर को रिलीज हुई फिल्म ‘टाइगर जिंदा है’ 1 महीने बाद भी थिएटर्स में बनी हुई है। इसे बॉक्स ऑफिस पर कोई अन्य बड़ी फिल्म रिलीज नहीं होने का फायदा मिल रहा है। अली अब्बास जफर निर्देशित फिल्म ‘टाइगर जिंदा है’ साल 2012 में आई फिल्म ‘एक था टाइगर’ की सीक्वल है। ट्रे एनालिस्ट तरण आदर्श ने फिल्म की कमाई से जुड़े आंकड़े अपने ट्विटर हैंडल पर जारी किए हैं। फिल्म का अब तक का कुल बिजनेस 333 करोड़ रुपए हो गया है।

फिल्म ने 5वें हफ्ते के पहले शुक्रवार को कुल 78 लाख की कमाई की थी और जल्द ही इसका बिजनेस 340 करोड़ तक जाने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। देखना यह होगा कि फिल्म का कुल बिजनेस कितना होता है। इस फिल्म के साथ ही सलमान खान की अब कुल 3 फिल्में 300 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई हैं। इससे पहले वह 2-2 फिल्मों के साथ आमिर खान से बराबरी पर थे। फिल्म की कहानी और बाकी चीजों की बात करें तो एक बार फिर वह कैटरीना कैफ के साथ पर्दे पर आए हैं।

सलमान पिछली फिल्म की तरह ही इसमें भी रॉ एजेंट बने हैं जबकि जोया पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की एजेंट हैं। टाइगर जिंदा है भी पड़ोसी देश के साथ अच्छे रिश्ते को बनाने की ओर एक कदम बढ़ाता दिखता है। फिल्म की शूटिंग शानदार लोकेशन्स पर की गई है। कहानी का पंच यह है कि कुछ नर्स आतंकियों के चंगुल में फंसी है और उन्हें छुड़ाने के लिए जोया और टाइगर एक साथ आते हैं।

#TigerZindaHai showed an UPWARD TREND on Sat and Sun [like previous weeks]… Absence of major films is helping it chase a BIG TOTAL… [Week 5] Fri 79 lakhs, Sat 1.20 cr, Sun 1.84 cr. Total: ₹ 333.58 cr. India biz.

