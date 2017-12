सलमान खान और कैटरीना कैफ की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘टाइगर जिंदा है’ इस शुक्रवार यानी 22 दिसंबर को रिलीज हो चुकी है। अब्बास अली जफर के निर्देशन में बनी यह फिल्म एंटरटेनमेंट का फुल पैकेज है। फिल्म एक्शन-रोमांस, ड्रामा, थ्रिलर से भर पूर है। यह फिल्म साल 2013 में आई फिल्म एक था टाइगर का सीक्वल है। फिल्म का सलमान के फैंस को बेसब्री से इंतजार था, वहीं अब जब फिल्म रिलीज हो चुकी है। माना जा रहा है फिल्म अपने पहले हफ्ते में ही करीब 100 करोड़ की कमाई कर लेगी। अपने ओपनिंग डे पर फिल्म की कमाई का आंकड़ा 30 करोड़ रुपए से ज्यादा का रहा। ट्रेड एनेलिस्ट तरण आदर्श ने अपने ट्विटर में फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि फिल्म ने पहले दिन 33.75 करोड़ रुपए की कमाई की।

बता दें कि अंदाजा लगाया जा रहा था कि फिल्म अपने ओपनिंग डे पर करीब 35 करोड़ रुपए की कमाई कर लेगी। वहीं ट्रेड एनलिस्ट तरण आदर्श ने ट्वीट कर बताया है कि फिल्म भारत के अलावा विदेश में भी काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। आपको बता दें, पहले दिन के मॉर्निंग शो में ही सिनेमाघरों की सीटें करीब 80 प्रतिशत तक भरी हुई नजर आई थीं। दर्शकों के अलावा सलमान की इस फिल्म को क्रिटिक्स के रिव्यूज भी शानदार मिले हैं। सलमान की ‘टाइगर जिंदा है’ देश भर में 4600 स्क्रीन्स पर प्रदर्शित की जा रही है।

Tiger ROARS… Flexes its muscles at the BO and takes an EXTRAORDINARY start… #TigerZindaHai Fri ₹ 33.75 cr. India biz. 4600 screens. — taran adarsh (@taran_adarsh) December 23, 2017

इंडियन एक्सप्रेस की फिल्म क्रिटिक शुभ्रा गुप्ता ने फिल्म को 2.5 स्टार दिए हैं। शुभ्रा के रिव्यू के मुताबिक कह सकते हैं कि ये फिल्म पाकिस्तान के साथ दोस्ताना संबंधों को बढ़ावा देगी। इसके साथ ये भी कह सकते हैं कि सिर्फ बॉलीवुड ही है जो इस तरह दो देशों के बीच शांति और अमन लाने की कोशिश कर सकता है।

#TigerZindaHai takes a HUMONGOUS START in UAE-GCC… Thu $ 950,000+ [₹ 6.08 cr]… Since the film is banned in Kuwait, the loss is approx $ 200,000. — taran adarsh (@taran_adarsh) December 22, 2017

फिल्म की कहानी 25 भारतीय और 15 पाकिस्तानी नर्सों को आजाद कराने के इर्द-गिर्द घूमती है। इन नर्सों को एक अस्पताल के अंदर बंधक बनाया हुआ है। अब टाइगर इन नर्स को बचाने के मिशन पर निकल पड़ता है। फिल्म में आपको सलमान तो दुश्मनों को सबक सिखाते नजर आएंगे ही। वहीं कैटरीना कैफ भी फिल्म में जबरदस्त फाइटिंग करती हुई दिखाई देंगी।

#TigerZindaHai embarks on a MASSIVE START in Australia and New Zealand…

AUSTRALIA: Debuts at No 7 position… Fri A$ 203,882 [₹ 1.01 cr].

NEW ZEALAND: Debuts at No 4 position… Fri NZ$ 85,797 [₹ 38.54 lakhs].@Rentrak — taran adarsh (@taran_adarsh) December 22, 2017

घाटकोपर के रहने वाले विजय ने कहा, “हम सलमान खान के प्रशंसक हैं। हम उनकी फिल्म देखने के लिए कहीं से भी आएंगे और बांद्रा सलमान का निवास स्थान है, इसलिए हम इसे यहां देखना चाहते थे।” पहला शो देखने आए माटुंगा के विकलांग वरिष्ठ निवासी ने कहा,”मैं आमतौर पर फिल्में देखने नहीं जाता हूं, मैं एक विकलांग व्यक्ति हूँ, मैं माहिम में रहता हूं, लेकिन मैं सलमान की सभी फिल्मे पहले दिन पहले शो में देखता हूं।” थिएटर में कुछ ऐसे बच्चे स्कूल बंक कर सलमान की फिल्म देखने आए थे।

