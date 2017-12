Tiger Zinda Hai Box Office Collection Day 9: 300 करोड़ के क्लब में शामिल हो पाएगी सलमान की फिल्म?

Tiger Zinda Hai 9th day Box Office Collection: सलमान खान और कैटरीना कैफ स्टारर फिल्म टाइगर जिंदा है इस शुक्रवार यानी 22 दिसंबर को सिनेमाघरों में आई। भाईजान की इस फिल्म ने महज एक हफ्ते के अंदर 200 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। वहीं अब सबको इंतजार है कि जल्द ही सलमान स्टारर ये फिल्म 300 करोड़ के क्लब में भी शामिल हो सकेगी। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने अपने ट्विट के जरिए कहा है कि ‘टाइगर जिंदा है’ साल 2017 की बाहुबली 2 के बाद दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है।

उन्होंने बताया कि फिल्म ने केवल 7 दिनों में ही अजय देवगन की कॉमेडी फिल्म ‘गोलमाल अगेन’ के लाइफटाइम बिजनेस (205.67 करोड़ रुपए) को पीछे छोड़ दिया है। ‘टाइगर जिंदा है’ साल 2017 की सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली फिल्म भी बन गई है। फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बताते हुए तरण आदर्श ने लिखा- ‘और टाइगर जिंदा है ने डबल सेंचुरी लगा दी। टाइगर जिंदा है एक विजेता के तौर पर उभरी है। अब इसकी नजरें 300 करोड़ के क्लब पर हैं।’

बता दें, शुक्रवार को फिल्म ने 34.10 करोड़ रुपए कमाए, शनिवार को फिल्म ने 35.30 करोड़ रुपए कमाए, रविवार को फिल्म का कलेक्शन 45.53 करोड़ रुपए रहा, सोमवार को फिल्म ने 36.54 करोड़ कमाए। मंगलवार को फिल्म ने 21.60 करोड़ कमाए। बुधवार को फिल्म ने कमाए 17.55 करोड़ रुपए। गुरुवार को फिल्म ने 15.42 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। वहीं शुक्रवार को फिल्म ने 11.56 करोड़ रुपए की कमाई की। इसके साथ ही फिल्म का कुल बिजनेस 217.60 करोड़ रुपए हो चुका है। शनिवार को फिल्म ने कितने करोड़ कमाए यह जानने के लिए थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है।

#TigerZindaHai maintains a STRONG TREND… Now chasing the score set by #BajrangiBhaijaan [₹ 320.34 cr] and #Sultan [₹ 300.45 cr]… Biz expected to jump again on Sat [today], Sun and Mon [1 Jan]… [Week 2] Fri 11.56 cr. Total: ₹ 217.60 cr. India biz. #TZH

— taran adarsh (@taran_adarsh) December 30, 2017