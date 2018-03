PHOTOS: एक ही मग से कॉफी पीते देखे गए सलमान और कैटरीना, फैन्स हैरान

Salman Khan Shares His Coffee Wid Katrina Kai Couple Goals Follow @_mykatrinakaif for more updates @mysalmankhan #katrinakaif @katrinakaif @beingsalmankhan #salmankhan #beinghuman katrinakaif #Beautiful #beautyqueen #bollywood { Follow for More @_mykatrinakaif }[ #ranbirkapoor #jaggajasoos #bollywood #actress #anushkasharma #deepikapadukone #kareenakapoor #sonamkapoor #sonakshisinha #priyankachopra #jacquelinefernandez #aliabhatt #shraddhakapoor #dishapatani #kritisanon #karishmakapoor #sunnyleone #parineetichopra ]

A post shared by SALMAN KHAN FAN CLUB (@mysalmankhan) on Mar 24, 2018 at 6:01am PDT