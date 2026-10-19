बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ पर हमला होने के बाद से मुंबई में हलचल मची हुई है। फिल्म इंडस्ट्री का दिल दहल गया है। इस हमले की जिम्मेदारी कथित तौर पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के एक गैंग मेंबर ने ली है।

ड्राइवर को अस्पताल ले गए टाइगर

18 अक्टूबर की शाम टाइगर श्रॉफ की बीएमडब्लू कार पर मुंबई के जुहू में गोलीबारी हुई थी। ये गोलीबारी उन्हें देखने के लिए इकट्ठा हुई भीड़ के बीच से कुछ अज्ञात लोगों ने की। फायरिंग में टाइगर बाल-बाल बच गए। हालांकि उनका ड्राइवर घायल हो गया था।

मौके के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इनमें से एक में टाइगर श्रॉफ को हमले के बाद जल्दी से रिएक्ट करते देखा जा सकता है। ड्राइवर को चोट लगने के बाद टाइगर ने उसके साथ सीट बदली, कार का दरवाजा बंद किया और जल्दी से अस्पताल निकल गए।

टाइगर श्रॉफ पर हुए फायरिंग हमले में तीन लोगों को चोट आई है। इसमें उनके ड्राइवर समेत एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर भी शामिल है। टाइगर को हमले में छोटी-मोटी चोटें आईं। जानकारी के मुताबिक, उनका इलाज नानावटी अस्पताल में हुआ। इसके बाद पुलिस प्रोटेक्शन में एक्टर घर पहुंचे थे।

This has to be one of the closest assassination attempts ever caught on camera. Just look at how closely the gunmen fired at Tiger Shroff! Its a miracle he escaped this A clear video of the firing incident has now surfaced. #TigerShroff pic.twitter.com/0NDEjRy4lf https://t.co/21JkLw0mTo — Nikhil saini (@iNikhilsaini) October 18, 2026

पुलिस ने दी थी जानकारी

डीसीपी मोहित कुमार गर्ग ने मामले की जानकारी दी थी। उन्होंने बताया था कि यह घटना 18 अक्टूबर की शाम करीब 7 बजे हुई। टाइगर फुटबॉल खेलने के बाद टाइगर श्रॉफ जुहू के पुष्पा पार्क से निकल रहे थे। तभी मोटरसाइकिल पर तीन लोग आए। अभिनेता अपनी कार में बैठे ही थे कि हमलावरों ने कथित तौर पर गोलीबारी शुरू कर दी। गोलियां टाइगर श्रॉफ को नहीं लगीं, लेकिन उनके ड्राइवर को लग गई। उन्हें जुहू के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया और वह खतरे से बाहर हैं।

हादसे के बाद जुहू पुलिस स्टेशन, क्राइम ब्रांच और आसपास के पुलिस स्टेशनों की टीमें मौके पर पहुंची थीं। पुलिस उपायुक्त मोहित गर्ग और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। जांचकर्ता हमलावरों की पहचान करने और उनकी गतिविधियों का पता लगाने के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रहे हैं। इस बीच एक संदिग्ध को पूछताछ के लिए पकड़ा भी गया है।

टाइगर से मिले एकनाथ शिंदे

टाइगर श्रॉफ की हमले के बाद पहली फोटो भी सामने आ गई है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम टाइगर से मिलने उनके घर पहुंचे थे। यहां उन्होंने एक्टर को आश्वासन दिया कि वो हमले के आरोपियों को सजा दिलवाएंगे। मुलाकात के तस्वीर और वीडियो में टाइगर के हाथ में बैंडेज और सीने पर पट्टी देखी जा सकती है।