टाइगर श्रॉफ की कार पर हुई गोलीबारी की घटना के कुछ दिन बाद अभिनेता की टीम ने बृहस्पतिवार को उनकी घायल बांह का एक वीडियो शेयर किया। मुंबई के जुहू इलाके में रविवार शाम कम से कम दो लोगों ने टाइगर की कार पर गोलियां चलाईं और फिर मोटरसाइकिल पर बैठ कर वहां से फरार हो गए थे। इस घटना में अभिनेता को मामूली चोटें आईं, जबकि इस घटना में उनका चालक और एक अन्य राहगीर घायल हो गया।

टाइगर की टीम ने उनके आधिकारिक इंस्टाग्राम पेज ‘टीम टाइगर श्रॉफ’ पर यह वीडियो शेयर किया गया। इसके साथ कैप्शन में लिखा गया, ”भगवान दयालु हैं।” इस वीडियो में उनकी बांह पर कई छोटे-छोटे बिंदु जैसे निशान और लाल धब्बे दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह निशान कांच के टुकड़ों और बारूद की वजह से है।

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इस मामले में तीन आरोपियों को राजस्थान के कोटा रेलवे स्टेशन पर हिरासत में लिया गया। उनकी पहचान हरियाणा के सोनीपत निवासी रेहान उर्फ सुक्का, बिहार के बेगूसराय के मूल निवासी और मुंबई में रहने वाले ऋतिक कुर्मी उर्फ रोशन और हरियाणा निवासी फूल सिंह के रूप में हुई है। मुंबई पुलिस ने इस घटना के संबंध में हत्या के प्रयास और शस्त्र अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

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इसके साथ ही उन हेटर्स को भी जवाब मिल गया हो जो टाइगर की शर्टलेस फोटो पर सवाल उठा रहे थे कि चोट तो कहीं लगी नहीं है। अब वीडियो के बाद उनकी बोलती बंद हो गई है क्योंकि साफ-साफ दिख रहा है कि एक्टर बाल-बाल बच गए हैं।

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