बॉलीवुड के एक्शन स्टार टाइगर श्रॉफ इस वक्त 18 अक्टूबर की शाम हुई फायरिंग को लेकर चर्चा में हैं। अपनी शानदार फिटनेस, डांस और खतरनाक स्टंट्स के लिए मशहूर हैं। फिल्मी पर्दे पर अपने दमदार एक्शन से दर्शकों का दिल जीतने वाले टाइगर ने इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस नाम से उन्हें पूरी दुनिया जानती है, वह उनका असली नाम नहीं है?

क्या है टाइगर श्रॉफ का असली नाम?

टाइगर श्रॉफ का जन्म 2 मार्च 1990 को अभिनेता जैकी श्रॉफ और आयशा श्रॉफ के घर हुआ था। उनके माता-पिता ने उनका नाम जय हेमंत श्रॉफ रखा था। हालांकि, बचपन में उनका नाम बदलकर टाइगर पड़ गया। यह नाम बाद में उनकी पहचान बन गया और आज वह इसी नाम से बॉलीवुड में जाने जाते हैं।

जी हां! जैकी श्रॉफ के बेटे का असली नाम जय हेमंत श्रॉफ है। मगर उनकी एक शरारत के कारण उनका नाम बदलकर टाइगर कर दिया गया। उनके नाम के पीछे बचपन की एक दिलचस्प कहानी छिपी है।

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बचपन की इस आदत ने दिलाया ‘टाइगर’ नाम

टाइगर श्रॉफ ने फिल्मफेयर और कर्ली टेल्स को दिए इंटरव्यू में अपने नाम से जुड़ा दिलचस्प किस्सा शेयर किया था। उन्होंने बताया था कि बचपन में उन्हें लोगों को दांत से काटने की आदत थी। वह अपने दोस्तों और करीबियों को भी काट लिया करते थे। उनकी इसी आदत को देखते हुए उन्हें टाइगर कहकर बुलाया जाने लगा।

धीरे-धीरे यह नाम परिवार और दोस्तों के बीच इतना मशहूर हो गया कि जय हेमंत की जगह हर कोई उन्हें टाइगर बुलाने लगा। बड़े होने के बाद जब उन्होंने फिल्मों में कदम रखा, तो इसी नाम को अपनी पहचान बना लिया। आज उनका नाम बॉलीवुड के चर्चित एक्शन हीरो में गिना जाता है।

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‘हीरोपंती’ से किया था बॉलीवुड डेब्यू

टाइगर श्रॉफ ने साल 2014 में फिल्म ‘हीरोपंती’ से बॉलीवुड में कदम रखा था। इस फिल्म में उनके साथ कृति सेनन नजर आई थीं। अपनी पहली ही फिल्म से टाइगर ने अपने एक्शन, डांस और फिटनेस से दर्शकों का ध्यान खींचा। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया और एक्शन हीरो के तौर पर अपनी पहचान मजबूत की।

आज एक ब्रांड बन चुका है टाइगर नाम

टाइगर श्रॉफ आज अपनी फिटनेस, एक्शन और डांस के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपनी मेहनत से बॉलीवुड में खास पहचान बनाई है। बहुत कम लोग जानते हैं कि बचपन में एक शरारत की वजह से उन्हें टाइगर नाम मिला था। आज यही नाम उनकी पहचान बन चुका है।