बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ के साथ हुई फायरिंग की घटना के बाद उनकी पहली तस्वीर सामने आई है। इन तस्वीरों में अभिनेता के दाहिने हाथ पर पट्टी बंधी नजर आ रही है और उनके कंधे और सीने पर भी ड्रेसिंग दिखाई दे रही है। ये तस्वीरें उनकी महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ हुई मुलाकात की है, जो रविवार शाम मुंबई के जुहू इलाके में हुई इस घटना के बाद उनसे मिलने उनके घर पहुंचे थे।

एकनाथ शिंदे ने अभिनेता की सेहत के बारे में जानकारी ली और उनके परिवार को समर्थन देने की बात कही। उन्होंने बताया कि टाइगर को बारूद और कांच के टुकड़ों की वजह से चोटें आई हैं।

ANI ने अपने एक्स अकाउंट पर इस मुलाकात की तस्वीरें और वीडियो शेयर किया है। कैप्शन में लिखा है, “अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग की घटना के बाद महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उनसे मिलने उनके घर पहुंचे। घर के अंदर के कुछ वीडियो सामने आए हैं। इस घटना में टाइगर श्रॉफ के ड्राइवर को चोटें आई हैं। मुंबई पुलिस के मुताबिक, अभिनेता सुरक्षित हैं और उन्हें गोली नहीं लगी है।”

#WATCH | Mumbai | Visuals from inside the residence of Tiger Shroff as Maharashtra Dy CM Eknath Shinde arrived to visit him following an incident of firing at his car, injuring his driver



The actor is safe and has not sustained any gunshot injuries, as per Mumbai Police… pic.twitter.com/YNuLTWCNeC — ANI (@ANI) October 18, 2026

पुलिस सुरक्षा में घर लाए गए थे टाइगर श्रॉफ

घटना के बाद टाइगर को पुलिस सुरक्षा के बीच उनके घर पहुंचाया गया। जिसका वीडियो सामने आया है। वीडियो में टाइगर पुलिस की गाड़ी में चेहरा झुकाये नजर आ रहे हैं।

फायरिंग की घटना की जांच में जुटी पुलिस

मुंबई के जुहू इलाके में हुई इस फायरिंग की घटना के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। सोशल मीडिया पर इस घटना की जिम्मेदारी लेने का दावा करने वाला एक पोस्ट भी सामने आया है। जिसमें कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई का गैंग इस फायरिंग की जिम्मेदारी ले रहा है।

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मुंबई के जुहू इलाके में हुई इस घटना में अभिनेता के ड्राइवर को चोटें आई हैं। हालांकि, मुंबई पुलिस के मुताबिक, टाइगर श्रॉफ सुरक्षित हैं और उन्हें गोली नहीं लगी है। घटना के बाद पुलिस मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि फायरिंग किन परिस्थितियों में हुई और इसके पीछे किसका हाथ है।

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फायरिंग की घटना के बाद इलाके में सुरक्षा और जांच से जुड़े पहलुओं पर भी ध्यान दिया जा रहा है। पुलिस घटना से जुड़े सबूतों और उपलब्ध जानकारी के आधार पर मामले की पड़ताल कर रही है। जांच पूरी होने के बाद ही फायरिंग के पीछे की वजह और इसमें शामिल लोगों को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।