बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ पर गोलीबारी के बाद से मुंबई में कोहराम मचा हुआ है। इस हमले में टाइगर को कोई चोट नहीं आई, मगर उनका ड्राइवर घायल हो गया था। ऐसे में एक्टर खुद गाड़ी चलाकर उसे अस्पताल ले गए।

18 अक्टूबर की शाम टाइगर श्रॉफ फुटबॉल खेलकर घर जा रहे थे, जब उनकी कार पर कुछ अनजान बाइक सवारों ने गोलीबारी किया। इस मामले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने बड़ा बयान दिया है। इस बीच सलमान खान ने ‘बिग बॉस 20’ से दूरी बना ली है।

सलमान खान नहीं करेंगे बिग बॉस होस्ट

सलमान खान इस हफ्ते के वीकेंड का वार एपिसोड में नहीं दिखाई देंगे। ये बात उन्होंने खुद रविवार के एपिसोड में बोली। रविवार, 18 अक्टूबर के वीकेंड का वार एपिसोड में सलमान खान ने घरवालों को बताया कि वो अगले हफ्ते शो को होस्ट नहीं करंगे। सलमान ने कहा कि उनकी काम को लेकर पहले से कुछ कमिटमेंट्स हैं। ऐसे में डायरेक्टर रोहित शेट्टी इस वीकेंड पर शो के होस्ट होंगे।

सलमान खान इन दिनों फिल्म ‘मॉन्स्टर’ की शूटिंग में व्यस्त हैं। बीते कुछ वक्त में पिक्चर से उनके अलग-अलग लुक्स भी वायरल हुए हैं। वामशी पैद्दिपल्ली के निर्देशन में बन रही इस फिल्म को अगले साल ईद पर रिलीज किया जाएगा। इसके प्रोड्यूसर दिल राजू हैं।

बताया यह भी जा रहा है कि टाइगर श्रॉफ के पिता जैकी श्रॉफ इस पिक्चर में नजर आने वाले हैं। दोनों ने इससे पहले भी साथ में कई फिल्में की हैं।

बिश्नोई गैंग ने ली थी जिम्मेदारी

टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक कथित सदस्य ने ली थी। रविवार रात व्हाट्सएप ग्रुप्स में एक पोस्ट प्रसारित हुई थी, जिसमें खुद को अनिल पंडित बताने वाले एक व्यक्ति ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े होने का दावा किया। हरमन संधू नाम के शख्स का भी इस पोस्ट में उल्लेख था। फायरिंग की जिम्मेदारी लेते हुए अनिल ने कहा कि टाइगर श्रॉफ को पहले चेतावनी दी गई थी। पुलिस इस पोस्ट की प्रामाणिकता की जांच कर रही है। अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि फायरिंग का संबंध लॉरेंस बिश्नोई गैंग से था या नहीं।

मुख्यमंत्री ने दिया बड़ा बयान

टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कहते हैं, ‘चाहे कोई भी गैंग हो या व्यक्ति, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। अगर कोई इस तरह की धमकियों के जरिए काम करने की कोशिश करेगा, तो मुंबई पुलिस अच्छी तरह जानती है कि उन्हें कैसे सीधा करना है।’

जब उनसे पूछा गया कि क्या महाराष्ट्र सरकार लॉरेंस बिश्नोई को हिरासत में लेने के प्रयास करेगी, तो उन्होंने कहा, ‘हमने पहले ही अनुरोध भेज दिया है और फिलहाल कार्रवाई चल रही है। इसीलिए मैंने कहा, चाहे उनके मास्टरमाइंड कहीं भी छिपे हों, उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। मुंबई पुलिस ने अतीत में यह साबित किया है कि ऐसे अपराधी दुनिया में कहीं भी छिपे हों, मुंबई पुलिस उन्हें ढूंढ निकालेगी।’

मुख्यमंत्री ने टाइगर श्रॉफ से फोन पर भी बात की थी। उन्होंने बताया कि वो एक्टर को सुरक्षित रखने और हमलावरों को पकड़ने का आश्वासन दे चुके हैं।