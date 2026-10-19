बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हुई फायरिंग ने पूरी मुंबई को हिलाकर रख दिया है। इसके मामले को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा, ‘चाहे कोई भी गैंग हो या व्यक्ति, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। अगर कोई इस तरह की धमकियों के जरिए काम करने की कोशिश करेगा, तो मुंबई पुलिस अच्छी तरह जानती है कि उन्हें कैसे सीधा करना है।’

जब उनसे पूछा गया कि क्या महाराष्ट्र सरकार गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को हिरासत में लेने के प्रयास करेगी, तो उन्होंने कहा, ‘हमने पहले ही अनुरोध भेज दिया है और फिलहाल कार्रवाई चल रही है। इसीलिए मैंने कहा, चाहे उनके मास्टरमाइंड कहीं भी छिपे हों, उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। मुंबई पुलिस ने अतीत में यह साबित किया है कि ऐसे अपराधी दुनिया में कहीं भी छिपे हों, मुंबई पुलिस उन्हें ढूंढ निकालेगी।’

मुख्यमंत्री फड़नवीस ने यह भी कहा कि उन्होंने टाइगर श्रॉफ को आश्वासन दिया है कि वो उन्हें सुरक्षित रखेंगे और हमलावरों को ढूंढ निकालेंगे।

#WATCH | Nagpur: Regarding the firing on Bollywood actor Tiger Shroff, Maharashtra CM Devendra Fadnavis says, "Regardless of the gang or the individual involved, no one will be spared. If anyone attempts to operate through such threats, the Mumbai Police knows exactly how to set… https://t.co/50PPSWuT0e pic.twitter.com/9jttzUB3En — ANI (@ANI) October 19, 2026

18 अक्टूबर की शाम करीब 7 बजे टाइगर श्रॉफ पर हमला हुआ था। मुंबई के जुहू इलाके में कुछ अज्ञात लोगों ने बाइक पर आकर टाइगर की कार गोलियां चलाईं। इस हमले में टाइगर श्रॉफ बाल-बाल बच गए। लेकिन उनका ड्राइवर घायल हो गया था। टाइगर ने खुद ड्राइवर को नानावटी अस्पताल पहुंचाया और अब वो खतरे से बाहर है।

#WATCH | Nagpur: Regarding the firing on Bollywood actor Tiger Shroff, Maharashtra CM Devendra Fadnavis says, "I have assured Tiger Shroff that he need not worry. We will track down those responsible for this, and we will ensure complete safety; that is what we told him." https://t.co/50PPSWuT0e pic.twitter.com/aTZlVrS1zH — ANI (@ANI) October 19, 2026

बिश्नोई गैंग ने ली थी जिम्मेदारी

हमले के तुरंत बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कथित तौर पर जुड़ी एक सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हो गई थी। इसमें फायरिंग की जिम्मेदारी ली गई और फिल्म इंडस्ट्री के सदस्यों को धमकी भी दी गई थी। पोस्ट में चेतावनी दी गई थी कि एक्टर सलमान खान के साथ काम करने वालों के साथ यही किया जाएगा। हालांकि मुंबई पुलिस ने इस पोस्ट की प्रामाणिकता की पुष्टि करने में लगी है।

व्हाट्सएप ग्रुप्स में एक पोस्ट प्रसारित हुई थी, जिसमें खुद को अनिल पंडित बताने वाले एक व्यक्ति ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े होने का दावा किया था। हरमन संधू का नाम भी लेते हुए पोस्ट में फायरिंग की जिम्मेदारी ली गई थी। साथ ही कहा गया था कि टाइगर को पहले चेतावनी दी गई थी। पुलिस पोस्ट की प्रामाणिकता की जांच कर रही है। इस बात की पुष्टि अभी नहीं की है कि फायरिंग का संबंध लॉरेंस बिश्नोई गैंग से था।