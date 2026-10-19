बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हुई फायरिंग ने पूरी मुंबई को हिलाकर रख दिया है। इसके मामले को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा, ‘चाहे कोई भी गैंग हो या व्यक्ति, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। अगर कोई इस तरह की धमकियों के जरिए काम करने की कोशिश करेगा, तो मुंबई पुलिस अच्छी तरह जानती है कि उन्हें कैसे सीधा करना है।’
जब उनसे पूछा गया कि क्या महाराष्ट्र सरकार गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को हिरासत में लेने के प्रयास करेगी, तो उन्होंने कहा, ‘हमने पहले ही अनुरोध भेज दिया है और फिलहाल कार्रवाई चल रही है। इसीलिए मैंने कहा, चाहे उनके मास्टरमाइंड कहीं भी छिपे हों, उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। मुंबई पुलिस ने अतीत में यह साबित किया है कि ऐसे अपराधी दुनिया में कहीं भी छिपे हों, मुंबई पुलिस उन्हें ढूंढ निकालेगी।’
मुख्यमंत्री फड़नवीस ने यह भी कहा कि उन्होंने टाइगर श्रॉफ को आश्वासन दिया है कि वो उन्हें सुरक्षित रखेंगे और हमलावरों को ढूंढ निकालेंगे।
18 अक्टूबर की शाम करीब 7 बजे टाइगर श्रॉफ पर हमला हुआ था। मुंबई के जुहू इलाके में कुछ अज्ञात लोगों ने बाइक पर आकर टाइगर की कार गोलियां चलाईं। इस हमले में टाइगर श्रॉफ बाल-बाल बच गए। लेकिन उनका ड्राइवर घायल हो गया था। टाइगर ने खुद ड्राइवर को नानावटी अस्पताल पहुंचाया और अब वो खतरे से बाहर है।
बिश्नोई गैंग ने ली थी जिम्मेदारी
हमले के तुरंत बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कथित तौर पर जुड़ी एक सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हो गई थी। इसमें फायरिंग की जिम्मेदारी ली गई और फिल्म इंडस्ट्री के सदस्यों को धमकी भी दी गई थी। पोस्ट में चेतावनी दी गई थी कि एक्टर सलमान खान के साथ काम करने वालों के साथ यही किया जाएगा। हालांकि मुंबई पुलिस ने इस पोस्ट की प्रामाणिकता की पुष्टि करने में लगी है।
व्हाट्सएप ग्रुप्स में एक पोस्ट प्रसारित हुई थी, जिसमें खुद को अनिल पंडित बताने वाले एक व्यक्ति ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े होने का दावा किया था। हरमन संधू का नाम भी लेते हुए पोस्ट में फायरिंग की जिम्मेदारी ली गई थी। साथ ही कहा गया था कि टाइगर को पहले चेतावनी दी गई थी। पुलिस पोस्ट की प्रामाणिकता की जांच कर रही है। इस बात की पुष्टि अभी नहीं की है कि फायरिंग का संबंध लॉरेंस बिश्नोई गैंग से था।