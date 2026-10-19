Tiger Shroff News: बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर रविवार शाम मुंबई के जुहू इलाके में फायरिंग हुई। इस घटना में उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन उनका ड्राइवर घायल हो गया। फायरिंग की घटना के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे टाइगर श्रॉफ से मिलने उनके घर पहुंचे। इसके अलावा उनकी पूर्व गर्लफ्रेंड और अभिनेत्री दिशा पाटनी भी देर रात टाइगर का हालचाल लेने उनके घर पहुंचीं। इस बीच, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े संगठन ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन (AICWA) ने भी इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है।

टाइगर श्रॉफ से मिलने पहुंचीं दिशा पाटनी

टाइगर श्रॉफ पर हमले की घटना के कुछ घंटे बाद दिशा पाटनी उनके घर पहुंचीं। पैपराजी के एक वीडियो में दिशा कार से टाइगर के घर आती नजर आईं। इस दौरान उन्होंने सफेद टॉप और नीले रंग की डेनिम जींस पहनी हुई थी। वो मीडिया से बचते हुए जल्दी से बिल्डिंग में एंटर करती दिखीं।

😲 Shocking, and disgusting! Hope everyone is safe, @iTIGERSHROFF @bindasbhidu! No mercy for the perpetrators, @MumbaiPolice!

This is outrageous! 😡 https://t.co/w70bOw76S9 — Ranvir Shorey (@RanvirShorey) October 18, 2026

इस घटना पर कई फिल्मी सितारे रिएक्ट कर रहे हैं। एक्टर रणवीर शौरी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “यह चौंकाने वाला और बेहद घटिया है! उम्मीद है कि सभी सुरक्षित होंगे। ऐसा करने वालों पर कोई रहम नहीं होना चाहिए। यह बेहद शर्मनाक है!”

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😲 Shocking, and disgusting! Hope everyone is safe, @iTIGERSHROFF @bindasbhidu! No mercy for the perpetrators, @MumbaiPolice!

This is outrageous! 😡 https://t.co/w70bOw76S9 — Ranvir Shorey (@RanvirShorey) October 18, 2026

फिल्ममेकर राहुल ढोलकिया ने भी शहर की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने एक्स पर लिखा, “यह कैसी कानून-व्यवस्था है? जो लोग नुकसान नहीं पहुंचाते, उन्हें जेल भेज दिया जाता है, जबकि अपराधी सड़कों पर निर्दोष लोगों पर गोलियां चला रहे हैं! जेल में बंद एक गैंगस्टर खुलेआम बॉलीवुड को धमकी देता है और जब चाहे गोली चलवा देता है, लेकिन हम डर को फैलने देते हैं। इसके लिए कौन जवाबदेह है? अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस, क्या आप राज्य, शहर और जुहू के निवासियों की सुरक्षा को लेकर जवाब देंगे? या अब भी आपका ध्यान उन लोगों पर है, जो बिना किसी नुकसान के झंडे लेकर चलते हैं?”

टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग की घटना पर AICWA ने जताई नाराजगी

ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन (AICWA) ने भी मुंबई की कानून-व्यवस्था और बॉलीवुड की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए हैं। संगठन ने इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पर लिखा, “ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन मुंबई के जुहू इलाके में बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हुई फायरिंग से हैरान और बेहद दुखी है। इस घटना में एक व्यक्ति को गोली लगी। टाइगर श्रॉफ की जान भी जा सकती थी, लेकिन वह इस हमले में बाल-बाल बच गए।”

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संगठन ने आगे लिखा, “यह कोई अकेली घटना नहीं है। इससे पहले बांद्रा में सलमान खान के घर के बाहर गोलियां चलाई गई थीं। अभिनेता सैफ अली खान के बांद्रा स्थित घर में उन पर चाकू से हमला किया गया था। फिल्ममेकर रोहित शेट्टी के जुहू स्थित घर के बाहर भी फायरिंग हुई थी। कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर भी बार-बार हमले किए गए। अब टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग हुई है। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को एक के बाद एक निशाना बनाया जा रहा है और जानबूझकर डर का माहौल बनाया जा रहा है। इसका मकसद साफ है- गैंगस्टर बॉलीवुड की हस्तियों को डराना चाहते हैं और उनसे पैसे वसूलना चाहते हैं।”

MEDIA RELEASE

⁰For Immediate Release | 18 October 2026



"Today Tiger Shroff, who is next?" Firing in Juhu: AICWA says government and police have failed, demands strictest action against gangsters



Mumbai: The All Indian Cine Workers Association (AICWA) is shocked and deeply… pic.twitter.com/s4srlHDEMi — All Indian Cine Workers Association (@aicwaofficial) October 18, 2026

AICWA ने अपने बयान में लिखा कहा, “आज टाइगर श्रॉफ हैं, अगला कौन होगा? जब मुंबई जैसे बड़े शहर के बीचोंबीच कोई सेलिब्रिटी सुरक्षित नहीं है, तो आम मुंबईवासी खुद को सुरक्षित कैसे महसूस करेंगे? बार-बार ऐसी घटनाएं होने के बावजूद सरकार और पुलिस इन हमलों को रोकने और बॉलीवुड से जुड़े लोगों की सुरक्षा करने में नाकाम रही हैं। पहले भी गैंगस्टर खुलेआम ऐसी घटनाओं की जिम्मेदारी ले चुके हैं, लेकिन उनका नेटवर्क अब भी काम कर रहा है। सिर्फ बयान देने से कुछ नहीं होगा। बॉलीवुड को वास्तविक सुरक्षा की जरूरत है। मुंबई की सड़कें एक बार फिर खून से रंगी नजर आ रही हैं और हालात 1990 के दशक के अंडरवर्ल्ड के दौर की याद दिला रहे हैं। शहर की कानून-व्यवस्था बेहद चिंताजनक स्थिति में है। आज ऐसा लग रहा है, जैसे बॉलीवुड को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है।”

पुलिस कर रही है मामले की जांच

टाइगर श्रॉफ ने अभी तक इस घटना को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल, आरोपियों की गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस घटना से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है। इससे जुड़ी पूरी जानकारी के लिए यहां क्लिक करें…