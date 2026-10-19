बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ के घर के पास हुई फायरिंग की घटना के बाद उनकी मां आयशा श्रॉफ का रिएक्शन सामने आया है। बेटे की सलामती को लेकर पूछे जाने पर आयशा ने पॉजिटिव जवाब दिया है। रविवार शाम मुंबई के जुहू में पुष्पा पार्क के पास टाइगर की BMW कार पर कथित तौर पर पांच राउंड गोलियां चलाई गई थीं। इस घटना में टाइगर बाल-बाल बचे, जबकि उनके ड्राइवर और एक ऑटो रिक्शा चालक को गोली लगने से चोटें आईं।

इंडिया टुडे से बातचीत के दौरान आयशा से टाइगर की तबीयत के बारे में पूछा गया। इस पर उन्होंने अंगूठा दिखाकर बेटे के ठीक होने का संकेत दिया और कहा, “भगवान की कृपा है।”

घटना के कुछ घंटे बाद टाइगर श्रॉफ के पिता अभिनेता जैकी श्रॉफ की टीम से जारी बयान में बताया गया था कि अभिनेता ठीक हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी टाइगर श्रॉफ से मिलने उनके घर पहुंचे थे।

एकनाथ शिंदे ने दिया टाइगर का हेल्थ अपडेट

मुलाकात के बाद शिंदे ने कहा कि मुंबई में किसी की दादागिरी नहीं चलेगी। उन्होंने बताया कि फायरिंग के दौरान बारूद और टूटे कांच के टुकड़ों से टाइगर के हाथ में चोट आई है। घटना से टाइगर और उनकी मां आयशा काफी घबराए हुए हैं। शिंदे ने परिवार को भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार उनके साथ है और किसी भी तरह की धमकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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रविवार शाम करीब 7 बजे मुंबई में एक फुटबॉल क्लब से निकलते समय टाइगर श्रॉफ की कार पर अज्ञात लोगों ने फायरिंग की। इस घटना में एक्टर बाल-बाल बच गए। इसके बाद बॉलीवुड के कई सितारों ने चिंता जताई। इनमें दिग्गज अभिनेता और नेता शत्रुघ्न सिन्हा, सिंगर मीका सिंह, फिल्ममेकर राहुल ढोलकिया और अभिनेता करणवीर मेहरा समेत कई लोग शामिल हैं। वहीं, पुलिस के मुताबिक, टाइगर श्रॉफ की गाड़ी पर फायरिंग करने के संदेह में तीन लोगों को राजस्थान के कोटा से पकड़ा गया है।

फायरिंग के चश्मदीदों ने क्या बताया?

मुंबई की व्लॉगर सलमा शेख रविवार रात घटनास्थल पर मौजूद थीं। वह अपने ब्लॉग के लिए टाइगर का वीडियो बनाने आई थीं और उन्होंने कार में बैठने से पहले एक्टर को आवाज भी लगाई थी। सलमा ने एएनआई को बताया, “जैसे ही टाइगर मेन रोड पर पहुंचे, एक लड़के ने गोली चलानी शुरू कर दी। शुरुआत में सभी को लगा कि दिवाली के पटाखे फूट रहे हैं।”

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उन्होंने आगे बताया, “इसके बाद कार रुक गई और टाइगर नीचे लेट गए। उन्हें एक खरोंच तक नहीं आई। हालांकि, उनके ड्राइवर को गोली लगी। एक गोली उनकी कोहनी में लगी, जबकि दूसरी हथेली को आर-पार कर गई। इसके बाद उन्हें तुरंत पुलिस स्टेशन ले जाया गया और वहां से नानावटी अस्पताल पहुंचाया गया। परिवार के बाकी लोग वहां से जा चुके हैं, लेकिन ड्राइवर अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं।”

एक अन्य चश्मदीद शाह रुख शेख ने पीटीआई को बताया, “घटना के वक्त मैं कार के पीछे खड़ा था। हम तस्वीरें लेने के लिए गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। हमें अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। अचानक दो लोग आए और टाइगर की सीट को निशाना बनाकर चार राउंड गोलियां चलाईं। इसके बाद वे अपनी गाड़ी में बैठकर भाग गए। एक गोली ड्राइवर को लगी, जबकि कार के पास चल रहे एक फैन के पेट में गोली लगी।”

उन्होंने बताया कि शुरुआत में ड्राइवर गाड़ी चला रहे थे, लेकिन उन्हें गोली लगने के बाद टाइगर ने सीट बदल ली और खुद गाड़ी चलाकर अस्पताल पहुंचे।

मीका सिंह और शत्रुघन सिन्हा ने जताई चिंता

सिंगर मीका सिंह ने सोमवार सुबह अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया। उन्होंने कहा, “भगवान का शुक्र है कि टाइगर बच गए। मैं बस भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वह हमेशा इसी तरह सुरक्षित और स्वस्थ रहें।”

मीका ने मुंबई में अपने शुरुआती दिनों को याद करते हुए कहा कि जब वह 2005 में यहां आए थे, तब अपने पंजाब के लोगों से कहते थे कि मुंबई दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह है। यहां लोग बिना किसी सुरक्षा के सुबह 6 बजे तक काम करते हैं।

उन्होंने आगे कहा, “टाइगर श्रॉफ के साथ जो हुआ, वह एक उदाहरण बन गया है। खासकर ऐसे समय में, जब लोग डांडिया का त्योहार मना रहे हैं, इतनी बड़ी घटना हुई है। मैं सरकार से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि इस मामले में गंभीर कार्रवाई की जाए। आज टाइगर के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है।”

What's happening????

Yesterday's shocking, worrying attacks, threats, targeting & firing on most loved star @TIGERSHROFF worthy son of the most worthy father @bindasbhidu. In fact Tiger was lucky to go unhurt, but his poor driver was injured badly. Honble CM, Maharashtra… — Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) October 19, 2026

वहीं, शत्रुघन सिन्हा ने सोमवार सुबह अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर घटना पर चिंता जताई। उन्होंने लिखा, “यह क्या हो रहा है? कल सबसे चहेते सितारे टाइगर श्रॉफ पर हमला, धमकी और फायरिंग की घटना बेहद चौंकाने वाली और चिंताजनक है। टाइगर अपने पिता के योग्य बेटे हैं। वह खुशकिस्मत रहे कि उन्हें चोट नहीं आई, लेकिन उनके ड्राइवर को गंभीर चोटें आई हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस गंभीर मामले को लेकर काफी चिंतित नजर आ रहे हैं।”

‘बिग बॉस 18’ के विजेता करणवीर मेहरा भी थे घटनास्थल पर मौजूद

‘बिग बॉस 18’ के विनर करणवीर मेहरा ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा, “मेरी कार टाइगर की कार के ठीक पीछे थी। जब हम गेट से बाहर निकले और मेरी गाड़ी वहां पहुंची, तो मैंने खून के धब्बे देखे। मुझे पता चला कि टाइगर के ड्राइवर को गोली लगी है। मुझे खुशी है कि टाइगर सुरक्षित हैं, लेकिन ड्राइवर के लिए मुझे दुख है। मैं उम्मीद करता हूं कि वह जल्द ठीक हो जाएं। वहां बच्चे जन्मदिन की पार्टी मना रहे थे। गोलीबारी के बाद सभी इधर-उधर भागने लगे।”

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करणवीर ने बताया कि वह हमलावरों को नहीं देख पाए थे। उन्होंने आगे कहा, “मेरी कार थोड़ी पीछे थी और वहां कई लोग तस्वीरें ले रहे थे। हमने गोलियों की आवाज सुनी और लोगों को चिल्लाते हुए सुना कि किसी ने फायरिंग की है। वहां कुछ लोग पटाखे भी जला रहे थे, इसलिए पहले हमें लगा कि शायद आवाज उसी की है।”