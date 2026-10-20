18 अक्टूबर को टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है। हर कोई इस घटना पर रिएक्शन दे रहा है। इसी बीच भजन सम्राट गायक अनूप जलोटा ने इस फायरिंग मामले पर दुख जताया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सलमान खान को अब बिश्नोई समाज से माफी मांगनी चाहिए।

दरअसल टाइगर श्रॉफ पर हुई इस फायरिंग की जिम्मेदारी कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट और एक ऑडियो वायरल हुआ। ऑडियो में एक शख्स खुद को अनिल पंडित बताते हुए कह रहा है, “जब तक सलमान खान माफी नहीं मांगेगा, हम उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। प्रशासन उससे माफी मांगने को क्यों नहीं कह रहा? अगर वह माफी मांग लेता है तो हमें उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन वह ऐसा नहीं करता है तो हम उसके आसपास सभी लोगों को बर्बाद कर देंगे, साथ ही उसे भी बर्बाद कर देंगे।”

अनूप जलोटा ने सलमान खान को दी सलाह

IANS से बात करते हुए अनूप जलोटा ने कहा कि काले हिरण के शिकार के मामले को लेकर बिश्नोई समाज के मन में जो नाराजगी है, उसे दूर करने के लिए सलमान खान का माफी मांगना ही एकमात्र रास्ता है। उन्होंने कहा, “मैं इस घटना से बहुत दुखी हूं। यह सब रोकने का एक ही तरीका है। सलमान खान को बिश्नोई समाज से माफी मांगनी चाहिए।”

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अनूप जलोटा ने आगे कहा, “मैंने पहले भी यह बात कही है। जिस बिश्नोई समाज को ठेस पहुंची है, उससे माफी मांगना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ, तो बिश्नोई समाज की नाराजगी बनी रहेगी। सलमान खान के साथ काम करने वाले लोग और उनके परिवार भी इसकी चपेट में आएंगे।”

सलमान खान को लेना होगा फैसला

अनूप जलोटा ने आगे कहा, “तो फिर इस पूरे मामले को खत्म करने के लिए बिश्नोई समाज से माफी मांगने का पक्का फैसला क्यों नहीं लिया जाता? मैं यही चाहता हूं।”

टाइगर श्रॉफ पर हुआ जानलेवा हमला

रविवार की शाम करीब 7 बजे फुटबॉल मैच खेलकर लौट रहे टाइगर श्रॉफ की कार पर बाइक सवार हमलावरों ने फायरिंग की। टाइगर सुरक्षित बच गए, जबकि उनके ड्राइवर और एक अन्य व्यक्ति को चोट आई। इस पूरी घटना की जानकारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है, जिसकी 1998 से सलमान खान के साथ दुश्मनी चली आ रही है।

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क्यों सलमान खान का दुश्मन बना लॉरेंस बिश्नोई?

1998 में फिल्म ‘हम साथ-साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान राजस्थान में सलमान खान पर काले हिरण के शिकार का आरोप लगा था। इस मामले में अभिनेता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई थी। काले हिरण को बिश्नोई समाज में पवित्र माना जाता है और उसकी रक्षा करना समाज की मान्यताओं का अहम हिस्सा है। इसी वजह से यह मामला लंबे समय से विवाद का विषय बना हुआ है और लॉरेंस बिश्नोई की ओर से सलमान खान को कई बार धमकियां दी गईं। इसके अलावा अप्रैल 2024 में सलमान खान के बांद्रा स्थित घर पर गोलीबारी भी हुई थी और इसकी जिम्मेदारी भी लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने ली थी।