टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग मामले में बड़ी खबर सामने आई है। पुलिस के मुताबिक उनकी गाड़ी पर हमले के मामले में तीन संदिग्धों को राजस्थान के कोटा से पकड़ लिया गया है। तीनों लॉरेंस गैंग से जुड़े बताए जा रहे हैं।

एक का नाम फूल सिंह है, एक का नाम ऋतिक कुमार और तीसरा रेहान है। तीनों को कोटा की रेलवे कालोनी से गिरफ्तार किया गया है। एक बिहार के बेगूसराय का रहने वाला है और दो हरयाणा के सोनीपत के रहने वाले बताये जा रहे हैं।

रविवार शाम हुई इस घटना के बाद मुंबई पुलिस ने आरोपियों का पता लगाने के लिए 15 टीमें बनाई थीं। फायरिंग के दौरान टाइगर श्रॉफ सुरक्षित बच गए, जबकि उनके ड्राइवर और एक राहगीर को गोली लगी थी।